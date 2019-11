Gronings ziekenhuispersoneel voert actie (update)

Het gaat om zo'n honderdtwintig medewerkers van het Martini Ziekenhuis. Het achterblijvende actievoerende personeel zwaait de bussen 's morgens vroeg uit.

'De opkomst is geweldig. We gaan onze stem laten horen', zegt verpleegkundige José de Boer voordat ze de bus in stapt, op weg naar Utrecht.

Ziekenhuismedewerkers voeren actie voor een betere cao. De afgelopen weken deden ze dat al met zondagsdiensten op verschillende locaties; nu is het een landelijke actie.

Deelname groot

In totaal doen 119 locaties van 83 algemene ziekenhuizen in Nederland mee.

Naast het Martini Ziekenhuis zijn dat voor Groningen de twee andere algemene ziekenhuizen: Ommelander Ziekenhuis Groningen in Scheemda en Refaja in Stadskanaal. Het UMCG in de stad doet niet mee; de academische ziekenhuizen hebben een eigen cao.

Een knipoog naar het boerenprotest (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)



Geen grote manifestatie

De landelijke manifestatie van ziekenhuispersoneel zou in Nieuwegein zijn, waar de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) een vergadering had gepland. Maar die bijeenkomst is verplaatst naar donderdag. Daarom kiezen de bonden nu voor de Jaarbeurs in Utrecht. Een grote manifestatie wordt het niet.

FNV-bestuurder Harma Schrage: 'De nadruk ligt op actie in de ziekenhuizen. Daar zitten de werkgevers. Die willen we in beweging krijgen om op een open en constructieve wijze met ons in overleg te gaan.'

Zondagsdiensten

De ziekenhuizen draaien zondagsdiensten. Dat houdt in dat alleen de echt noodzakelijke zorg geboden wordt in het ziekenhuis. De deelnemende afdelingen draaien alsof het een zondag is.

Rene Pul van het actiecomité in het Martini Ziekenhuis: 'Op een verpleegafdeling bijvoorbeeld krijgen de patiënten die er liggen natuurlijk de nodige zorg. Alleen zijn er geen nieuwe opnames, dus het secretariaat is niet bezet. Artsen lopen geen visite en multidisciplinaire overleggen gaan niet door. De röntgen is ook dicht, daar zijn normaal zo'n vijfhonderd onderzoeken per dag.'

Andere werkzaamheden

In plaats van hun gewone werk gaan medewerkers bijvoorbeeld achterstallig werk doen, opruimen of volgen ze een scholing. Wat ze doen, bepalen de afdelingen zelf.

In geen van de Groningse ziekenhuizen zijn manifestaties gepland. In Scheemda komt het personeel om 10.00 uur wel even samen in het personeelsrestaurant; een vakbondsonderhandelaar vertelt daar over de laatste stand van zaken in de cao-kwestie.

De actiecomités maken verder een rondje langs de afdelingen. Patiënten in het Refaja krijgen flyers uitgedeeld. Actieleider Bart Boskers: 'We proberen zo begrip voor de actie te krijgen.'

Gevolgen voor patiënt

Patiënten die een afspraak hadden staan zijn afgebeld. Dit waren er volgens de ziekenhuizen niet veel, omdat er al rekening was gehouden met de actie.

Ook zijn er afdelingen die niet meedoen aan de staking en dus gewoon doordraaien, zoals de poli's van Ommelander Ziekenhuis Groningen in Scheemda. Spoedzorg is overal gegarandeerd.

Wat eisen ze?

De vakbonden en de werkgevers liggen in de cao-onderhandelingen nog zo'n 200 miljoen euro uit elkaar. De vakbonden willen per 1 januari 2020 een loonsverhoging van 5% en per 1 januari 2021 nogmaals 5%. De werkgevers willen niet verder gaan dan 4%. Ook willen de vakbonden dat er wat gedaan wordt aan de werkdruk.

Lees ook:

- Stakingsbereidheid in Groningse ziekenhuizen is groot

- Alle streekziekenhuizen doen mee aan nieuwe stakingsdag

- Actiedag in Martini Ziekenhuis: 'We komen handen tekort, het komt niet goed zo'