Wethouders massaal naar Den Haag voor jeugdzorg: 'Dit is zo belangrijk'

Maar liefst zo'n 150 wethouders uit heel Nederland waren vandaag bij het Kamerdebat in Den Haag over de problemen in de jeugdzorg.

Die is vijf jaar geleden overgeheveld van het Rijk naar de gemeenten, maar die komen daardoor in financiële problemen. Daarom wil minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) die wetgeving deels terugdraaien, zodat de gemeenten niet opdraaien voor de zware gevallen.

Krachtig signaal

Maar volgens de gemeenten moet er vooral meer geld bij. De Groningse wethouder Mattias Gijsbertsen was ook bij het debat. 'Het signaal van dat 150 wethouders zich verzamelen blijft niet onopgemerkt. Meestal zitten we in een vergaderzaal of in de brieven. Zo'n actie zit niet zo in de aard van ons bestuurders. Maar dit is zo belangrijk.'

De wethouders waren aanwezig bij het Kamerdebat. Ze hebben niet de kans gehad om direct met de minister te kunnen spreken, maar wel met diverse Kamerleden. 'De minister spreken we wel hoor, op andere momenten in de vergaderzalen.'

Goede voorbeeld

Gijsbertsen: 'Geld en tijd moet ons gegund worden. Maar het is ook belangrijk dat wij als gemeenten regionaal samenwerken. Dat doen wij ook in Groningen al. Anders moeten zorgaanbieders met 330 gemeenten afzonderlijk afspraken maken. Dat kan niet, dat is te ingewikkeld. Ik denk dat we als Groningen het goede voorbeeld geven.'

Gijsbertsen ziet dat het besef van de mogelijke gevolgen van deze bezuinigingen ook tot Den Haag doordringt. 'De Tweede Kamer zegt nu: laten we niet weer de hele jeugdwet op de kop zetten; de verantwoordelijkheden moeten blijven waar ze zijn.'

Hogere lasten

'En de Kamerleden en de minister beseffen ook dat er structureel meer geld nodig is. Ik ben blij om te horen dat die erkenning er is. En ik vond het ook goed om te horen dat de bezuiniging waarmee de decentralisatie begonnen is, niet had moeten plaatsvinden. Want daarmee hebben we echt schade opgelopen.'

De wethouder: 'We zitten nog steeds op de korte termijn met een moeilijke situatie. Gemeenten worden er op aangekeken om dat op te lossen. Er is onvoldoende tijd en leergeld om dat goed te doen. Dat betekent hogere lasten. We zijn er nog lang niet.'

Eén miljard

Er komt nu een groot onderzoek centrale vraag: wat is er precies nodig? Gijsbertsen: 'Er ligt nog een bezuiniging van één miljard op tafel. Ik zeg: kabinet, haal die nou van tafel. Die is echt niet nodig.'

