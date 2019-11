De Oude Wacht beste Groningse kroeg in Café Top 100

De kroeg op het Gedempte Zuiderdiep eindigde op een 22ste plek op de lijst. In totaal staan dit jaar vier Groninger kroegen in de Top 100, allemaal uit Stad. Behalve de Oude Wacht zijn dat De Pintelier (28), De Koffer (45) en De Toeter (77).

'Trots'

Barman Frank is blij: 'Dit is goed nieuws. De beste van de provincie, dat is natuurlijk heel mooi. Vorig jaar waren we nog 39e, er zit dus een stijgende lijn in. We zijn trots op ons hele team.'

Tot beste café van Nederland werd Sijf uit Rotterdam verkozen.

De lijst werd maandagavond bekendgemaakt in Nijkerk. Mystery guests en een jury bezochten door het jaar heen de aangemelde horecazaken om tot een uiteindelijk oordeel te komen. Om mee te mogen doen aan de verkiezing moeten ze wel een vergoeding van maximaal 199 euro betalen aan Misset Horeca.



Beste noordelijke kroeg

Volgens Misset is de beste kroeg in de noordelijke provincies dit jaar te vinden in Leeuwarden; De Markies staat op de 12e plek.

De caféranglijst wordt elk jaar samengesteld door Misset Horeca. Bekijk hier de volledige lijst.

Lees ook:

-De Toeter beste Groninger kroeg in Café Top 100

-Slechts 2 van de 100 'beste koppen koffie' in onze provincie

-Waarom staat De Toeter niet meer in de Terras Top 100? (2017)