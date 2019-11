SP wil groot skatepark in Stad

De SP-fractie in Stad pleit voor een groot skatepark in Stad. Zo'n nieuw park is hard nodig omdat skaters nu nauwelijks ergens terecht kunnen, vindt de partij.

Volgens de SP zou zo'n park er kunnen komen aan de zuidkant van het Hoofdstation. Deze locatie is gemakkelijk te bereiken met het skateboard of het openbaar vervoer. Ook het Suikerunie-terrein is geschikt voor een speciaal terrein voor skaters, denkt de partij. Het nieuwe terrein moet ongeveer acht keer zo groot worden als dat bij Kardinge. het grootste skatepark op dit moment in Stad.

Gaten en verzakkingen

Het zou moeten gaan om een nieuw buitenpark dat geschikt is voor skateboarders, inline-skaters, steppers en bmx'ers.

Volgens SP-raadslid Lucy Wobma liggen de zes kleine skateparkjes en het iets grotere skatepark bij Kardinge er verwaarloosd bij en zijn sommige zelfs gevaarlijk. 'Er zijn metalen onderdelen die loszitten of uitsteken, gaten, verzakkingen en roest. De parkjes zijn van metaal gebouwd, wat inmiddels achterhaald is omdat het in de zomer erg heet wordt en het eigenlijk te glad is.'

Volgens de oppositiepartij is Groningen een échte skatestad. 'Maar skaters moeten nu vaak uitwijken naar Leeuwarden of Emmen om een beetje goed te kunnen oefenen of om mee te kunnen doen aan wedstrijden', aldus Wobma.

Gelijk aan maandje exploitatiekosten Forum

'De kosten raken nog niet eens die van een maandje exploitatiekosten van het Forum. Het zal een enorm positieve, sportieve impuls zijn, voor Stad en omstreken', aldus het raadslid.

De SP deed eerder dit jaar ook al een oproep voor een groot, nieuw skatepark. De partij gaat dinsdag tijdens de commissievergadering Onderwijs & Welzijn samen met skaters pleiten voor een nieuw park.



Rollend Groningen

Het initiatief voor het voorstel komt van ROOD, de jongerenbeweging van de SP, in samenwerking met Rollend Groningen, een initiatief van skaters in Stad en Ommeland als reactie op de volgens hun slechte staat van de skateparken in Stad.