Lopend Vuur: De kerstboom komt pas na Sinterklaas in huis

Afgelopen weekend kwam Sinterklaas aan in Nederland. En over vijf weken is het Kerst. Op diverse plekken zie je de kerstboom al weer staan. In tuincentra en in sommige supermarkten, maar ook bij mensen thuis.

Kerstmarkten

Bij onze buren in Duitsland is het heel gewoon om vroeg te beginnen met de kerstgezelligheid. De kerstmarkten beginnen daar over het algemeen eind november al.

In ons land is het nu ook al mogelijk om kerstbomen te kopen. Maar ga je de boom nu ook al optuigen of wacht je tot na 5 december?

Het Nederlands voetbalelftal wordt Europees kampioen

Dat was ons Lopend Vuur van gisteren. 83 procent van de 4694 stemmers is het niet eens met die stelling. De favoriete kandidaat voor de Europese titel is volgens jullie België met 29 procent van de stemmen. Duitsland is een goede tweede met 23 procent van de stemmen. Italië is het minst favoriet met 4 procent van de stemmen.