JC-Electronics gekozen tot beste leerbedrijf: 'Dit is echt een feestje hoor'

Opleidingscoördinator Cor Mulder van JC-Electronics neemt de prijs in ontvangst (Foto: JC-Electronics)

Het bedrijf JC-Electronics in Leek is uitgeroepen tot het beste leerbedrijf van Nederland.

Dit is bekendgemaakt door minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs op de dag van het mbo.

'Mensen overal vandaan'

'Dit is een hele eer. Je stopt er veel tijd en geld in en het is leuk dat dat gezien wordt', zegt opleidingscoördinator Cor Mulder.

JC-Electronics repareert elektronica van de industrie, zoals onderdelen voor een lopende band. Mulder: 'We willen mensen overal vandaan de kans bieden om mbo te doen als ze enthousiast zijn. Ook mensen die werkloos zijn of die bijvoorbeeld een havo-opleiding niet meer zo leuk vinden. Wij bieden een elektronica-opleiding en je mag er ook gelijk mee werken. Hoe leuk is dat?'

Het Leekster bedrijf heeft dertig vaste studenten en zo'n vijftien tot twintig stagemensen per jaar. 'Sommigen blijven plakken, anderen stromen door. Die komen bij collega-bedrijven of gaan door naar het hbo', vertelt Mulder.

Commercieel

Maar JC-Electronics is ook gewoon een commercieel bedrijf. 'Het is een kwestie van plannen. Het kan heel goed uit', legt Mulder uit. 'Maar je kunt niet gewoon een schooltje openen, tafeltje erin en studentje erop. Je moet het goed faciliteren. Als je dan kijkt wat jouw resultaat is na een paar jaar, dan kun je je vingers erbij aflikken. Mensen worden helemaal opgeleid voor het werk dat jij biedt. En voor die stagelopers heb je gewoon een leuke maatschappelijke rol vervuld.'

JC-Electronics heeft een bokaal gewonnen in de vorm van een vergulde veer. 'Vandaag is er taart voor het hele bedrijf, dit is echt een feestje hoor', besluit Mulder.

