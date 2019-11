Dit Was De Week: 'We gaan onze stem laten horen'

Het nieuws van afgelopen week wat minder goed gevolgd? Geen nood: in Dit Was De Week zetten we de belangrijkste gebeurtenissen nog eens voor je op een rij.

Schoolbrand

Basisschool Karrepad in Stad wordt getroffen door brand. De gymzaal raakt volledig verwoest, de lokalen blijven gespaard. Uit onderzoek van de politie blijkt dat er vermoedelijk sprake is van brandstichting. Eventuele getuigen wordt gevraagd om tips.

Directeur Alinda Koerts prijst het werk van de brandweer. 'Daar zijn we enorm blij mee.' De leerlingen balen flink van de gebeurtenissen: 'Waarom hebben jullie onze school dit aangedaan?'



Nijland is (een beetje) terug'

Hans Nijland is nog maar net weg als directeur van FC Groningen, maar hij is nu al weer teruggekeerd bij de club. Hij heeft als interim-manager de mediatak van de club onder zich gekregen.

Dat is van tijdelijke aard, benadrukt Nijland. 'Ik ben al als adviseur bij de club betrokken en heb de mediatak ooit zelf opgezet. Dus de know-how is er. Maar laat ik benadrukken dat ik altijd op de achtergrond zou blijven.'

Mensensmokkel?

Een bus met 65 Moldaviërs die op weg zijn naar het azc in Ter Apel, wordt aangehouden door de Koninklijke Marechaussee. De 57-jarige chauffeur en de 50-jarige bijrijder, beiden afkomstig uit Moldavië, zijn aangehouden op verdenking van mensensmokkel. De inzittenden van de bus hebben asiel aangevraagd.

Het is de derde keer in korte tijd dat een groep Moldaviërs onderschept wordt. 'Het verbaast me helemaal niet dat de stroom asielzoekers uit Moldavië toeneemt. In dat land is vrijwel geen economie', zegt Jaap Westhuis, gebiedscoördinator voor het land bij stichting Hulp Oost-Europa (HOE).

Ook de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) ziet een toename. 'Ze maken tot nu toe geen kans om in Nederland te mogen blijven, maar toch komen ze hierheen', aldus een woordvoerder. 'De Moldaviërs houden plekken bezet van mensen die terecht om asiel vragen.'

'Geschrokken van de resultaten'

De biomassa-installaties bij de zwembaden in Winschoten en Finsterwolde blijven voorlopig uit, omdat de uitstoot boven de norm is. Dat is besloten na onafhankelijk onderzoek naar de de biomassa-installatie van zwembad De Watertoren in Winschoten.

'We zijn erg geschrokken van de resultaten. Die laten zien dat er bijvoorbeeld tien keer zoveel koolmonoxide en vier tot vijf keer zoveel fijnstof uit de pijp komt dan is toegestaan', zegt burgemeester Cora-Yfke Sikkema.

Burgemeester Sikkema aan het woord tijdens de persconferentie (Foto: Martijn Klungel/RTV Noord)



Omwonenden roepen al maanden dat de uitstoot niet aan de regels voldoet. De eigenaar van de installatie wil dat er nieuw onderzoek komt. 'De installaties zijn volgens de normen gebouwd en gekeurd', zegt een woordvoerder. Daarom zou volgens hem nader onderzoek nodig zijn. 'Er moeten nieuwe metingen worden gedaan door onafhankelijke deskundigen.'

De VCP wil dat het gemeentebestuur verantwoording aflegt in een debat. Ook minister Wiebes spreekt zich uit: 'De zorgen zijn geen onzin, maar het concept vind ik uiterst verdedigbaar', aldus de minister over biomassa-installaties.

Ziekenhuisstaking

Personeel van meerdere Groningse ziekenhuizen legt het werk neer, omdat ze een betere cao willen. De spoedeisende afdelingen van de ziekenhuizen zijn wel gewoon open. Alleen het UMCG doet niet mee, omdat het onder een andere cao valt.

'We gaan onze stem laten horen', zegt verpleegkundige José de Boer van het Martini ziekenhuis voordat ze de bus in stapt, op weg naar de actiebijeenkomst in Utrecht.



Personeel van het Martini ziekenhuis op weg naar Utrecht (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)



Geen vergunning voor ESD

Chemiebedrijf ESD-SIC in Farmsum krijgt geen vergunning voor de uitstoot van siliciumcarbide vezels, meldt de provincie. De vezels zijn volgens de Gezondheidsraad en de GGD mogelijk kankerverwekkend.

Directeur Richard Middel van ESD is zwaar teleurgesteld. 'We hebben nauw contact met elkaar gehad over de aanvraag. Er is ons één keer gevraagd om aanvullende informatie en dat hebben we netjes binnen de tijd geleverd.'

Het bedrijf stapt nu naar de Raad van State, om te voorkomen dat het dwangsommen aan de provincie moet betalen.

'De gezondheid van omwonenden staat voorop, maar ik zou het ongekend vervelend vinden als het bedrijf zou moeten sluiten om niets', zegt Jan Wierenga uit Meedhuizen namens de Adviesgroep Geur Delfzijl.

Reorganisatie

Tabaksfabrikant BAT Niemeyer in Groningen schrapt ongeveer zestig van de 225 banen in verband met een reorganisatie. Redenen voor de reorganisatie zijn een snellere daling van de consumptie van shagtabak dan verwacht en een toename van Europese regelgeving. Daarom wordt er meer productie overgeheveld naar buiten de Europese Unie. Vakbond FNV noemt het onvermijdelijk dat de fabriek inkrimpt.

Slotplaat

Hij moet een van de grote publiekstrekkers worden van Stadspark Live, op 20 juni volgend jaar: Iggy Pop (Foto: ANP)