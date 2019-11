IJsbaan Grote Markt bijna klaar: met écht ijs en een après-skibar

Hij zou niet meer komen en toen toch weer wel: de ijsbaan op de Grote Markt in Groningen. Inmiddels worden de contouren van de nieuwe baan zichtbaar en die ziet er anders uit dan we gewend zijn.

Après-skibar

'Wij houden van buiten schaatsen en we zetten dus geen tent neer', zegt Iko Claassens van organisator Dutch7. 'Er moet hier een echte kerstsfeer komen, dus veel hout, lampjes en kerstversiering. Het moet ook mogelijk zijn om iets te drinken en daarom is er een verwarmde buitenbar. Dit jaar hebben we speciaal een après-skibar.'

Echt ijs

Omdat het de eerste keer is, moet Dutch7 de baan nog op maat maken. 'We hebben voor duizenden euro's hout ingeslagen om alles te maken', vertelt Claassens. De ijsvloer wordt 500 vierkante meter groot. 'Maar we lopen mooi op schema. Vandaag moet alle ruwbouw af zijn, morgen komt de ijstechniek en dan kan aan het eind van de middag het water erin.'

Er komt dus echt ijs in de baan. 'Dat is best wel een dingetje', legt Claassens uit. 'De temperatuur en de dikte van het ijs zijn heel belangrijk. De ijsmeesters moeten de baan constant bijhouden en vegen met zo'n karretje.'

De ijsbaan gaat vrijdagmiddag open en er kan geschaatst worden tot en met zondag 5 januari.

