Biomassa-installaties Oldambt voorlopig op slot: uitstoot te hoog (update)

De biomassa-installaties bij de zwembaden in Winschoten en Finsterwolde blijven voorlopig uit, omdat de uitstoot boven de norm is. Dat is besloten na onafhankelijk onderzoek naar de de biomassa-installatie van zwembad De Watertoren in Winschoten.

'We zijn erg geschrokken van de resultaten. Die laten zien dat er bijvoorbeeld tien keer zoveel koolmonoxide en vier tot vijf keer zoveel fijnstof uit de pijp komt dan is toegestaan', zegt burgemeester Cora-Yfke Sikkema.

'Onacceptabel'

'Dat vind ik onacceptabel. Daarom blijven de biomassa-installaties in Winschoten en Finsterwolde voorlopig uit, want we willen de omwonenden, gebruikers en medewerkers van de zwembaden niet aan zulke stoffen blootstellen.'

De uitstoot van koolmonoxide, (fijn)stof, benzeen en aldehyden is boven de norm, zo blijkt uit het onderzoek. Oldambt stelt dat 'het bedrijf dat eigenaar is van de biomassa-installaties zich niet heeft gehouden aan de voorwaarden uit de overeenkomst met de gemeente én de landelijke en Europese uitstootnormen overschreden heeft'.

De gemeente is in gesprek met de GGD, om te kijken wat de mogelijke gezondheidsrisico's zijn.

'Altijd geweten'

'Nu blijkt ook dat al die maanden lang de klachten niet onterecht geweest zijn. Wij hebben het altijd geweten', zegt Else Kamminga, die in de buurt van de installatie in Winschoten woont. 'We zijn ervan geschrokken dat het zo hoog was', zegt ze over de gemeten uitstoot.

'Maanden lang hadden we hoofdpijn. En dat was binnen 24 uur weg, toen de biomassa-installatie werd uitgezet. Dat zet je wel aan het denken. We zijn blij dat hij voorlopig uit blijft.'

Waar gaat het om?

In de biomassa-installaties worden houtsnippers verbrand om de zwembaden te verwarmen. Daardoor konden de zwembaden 'van het gas af'. Buurtbewoner Otto Schröder verzet zich al maanden tegen de biomassa-installatie bij zwembad de Watertoren. Hij woont er 33 meter vandaan en heeft last van de rook.

Schröder heeft zelf onderzoek laten doen naar de uitstoot en zegt dat die schadelijk is en boven de norm. De gemeente Oldambt deed eerder onderzoek en zei toen dat de uitstoot binnen de normen valt.

Finsterwolde

In de gemeente Oldambt is behalve in Winschoten ook een biomassa-installatie bij het zwembad in Finsterwolde.

Vorige maand besloot Oldambt om de installaties in Winschoten en Finsterwolde tijdelijk uit te zetten. Ook werd vanwege de onrust een onafhankelijk onderzoek ingesteld, waarvan nu dus de resultaten bekend zijn. Omwonenden spraken vooraf hun twijfels uit over de uitkomsten, omdat de installatie voor het onderzoek is schoongemaakt.



Dit bericht is aangevuld met een reactie van omwonende Else Kamminga

