Prentenboek helpt kinderen omgaan met dood van klasgenootje

Het boek voor kinderen van 4-8 jaar oud gaat over de dood van een klasgenootje en alle gevoelens die daarbij komen kijken. Het boek is bedoeld voor klassen waar dit zich heeft voorgedaan of gaat voordoen.

Zo'n boek was er nog niet

Studenten geneeskunde moeten tijdens hun studie een onderzoek doen. Dat daar nu een kinderboek uit voortkomt is bijzonder. Studente Marije Gmelig Meyling: 'We hadden zelf ook niet verwacht dat ons voorstel goedgekeurd zou worden.' Dat werd het wel, want een kinderboek over rouwen in de klas leek er nog niet te zijn.

'We hadden alle vier interesse voor palliatieve zorg aan kinderen. En we hadden allemaal hetzelfde jeugdboek gelezen over een overleden klasgenoot. Dat was een boek voor de bovenbouw van de basisschool.'

Goede emoties

De vier hebben voor het boek twaalf rouwtherapeuten geïnterviewd. Op basis van hun kennis zijn ze met het verhaal aan de slag gegaan. Dat gaat over een klas met dieren, waarin het konijn komt te overlijden. Eekhoorn reageert verdrietig, Vos is stil en Beer is bang dat hij nu ook doodgaat. Kern van het boek is dat alle emoties goed zijn.

Maria Derksen is één van de rouwtherapeuten die de studenten spraken. 'Het ene kind laat het zien, het andere helemaal niet. Dat wil niet zeggen dat hij niks voelt. Het heeft ook te maken met wat ze verder al hebben meegemaakt.'

Inventief

Volgens Derken moet een meester of juf open en duidelijk zijn en stilstaan bij het overlijden. Dat kan bijvoorbeeld met een herinneringshoekje, maar ook met rituelen die de kinderen bedenken. 'Kinderen zijn heel inventief!'

In het prentenboek hangt juf Uil bijvoorbeeld een foto van Konijn op in de klas. Als het tijd is voor een nieuwe klassenfoto neemt Eekhoorn de foto van Konijn mee, zodat hij er ook op staat.

Tips

De geneeskundestudenten schreven het boek zelf. De Groningse kinderboekenschrijver Tjibbe Veldkamp en schrijver Anje Gnodde keken mee. Ze beoordeelden de tekst vooral op leesbaarheid en behapbaarheid voor de jonge doelgroep. Studenten van Academie Minerva maakten de tekeningen. Achterin het boek staan tips en werkvormen voor de klassen.

Waar te krijgen?

Het boek gaat in elk geval gratis naar 250 scholen voor gehandicapte en/of langdurig zieke kinderen. Ook kunnen scholen waar een kindje is overleden het boek aanvragen. Het boek is ook gewoon te koop; de opbrengst wordt gebruikt om meer scholen gratis zo'n boek te kunnen leveren.