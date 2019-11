Noodgedwongen je huurhuis uit vanwege versterking? Vergoeding verschilt duizenden euro's (update)

Vele honderden huurders in het aardbevingsgebied moeten de komende jaren noodgedwongen naar een nieuw huis. Zo'n verhuizing brengt voor bewoners de nodige kosten kosten met zich mee. De vergoedingen hiervoor verschillen echter flink.

De tegemoetkomingen van woningcorporaties kunnen zelfs duizenden euro's uit elkaar liggen, zo blijkt uit een inventarisatie van RTV Noord.

Bijna vierduizend euro

Neem de 38-jarige Kim Velleman uit Appingedam. In haar wijk Opwierde Zuid gaan meer dan vierhonderd huizen tegen de vlakte, waaronder dat van haar. Samen met haar vier kinderen moet zij twee keer verhuizen: eerst naar een wisselwoning, daarna naar haar nieuwe huis.

Van Woongroep Marenland krijgt ze iets meer dan 7.000 euro voor beide verhuizingen. Was zij aangesloten bij woningcorporatie Acantus, dan kon ze rekenen op bijna 11.000 euro.

'Ik word hier echt boos om. Dit is zo'n groot verschil met Acantus, dit kan gewoon niet', zegt Velleman.

Hoe kan dit?

Alle woningcorporaties moeten zich houden aan de wettelijke verhuisvergoeding van 6.095 euro. Daarbovenop kunnen zij vergoedingen geven vanuit een sociaal plan. Dit plan wordt samen met de huurdersvereniging uitonderhandeld en gaat over vergoedingen voor bijvoorbeeld een elektrisch kooktoestel, de woninginrichting en de kosten voor de inrichting van de tuin.

De Belangengroep Versterking Zandplatenbuurt uit Delfzijl heeft bij Acantus aangedrongen op een ruime vergoeding, en met succes. Bovenop de wettelijke vergoeding krijgen deze 386 huurders tweeduizend euro voor de inrichting van hun huis en ook nog eens tweeduizend euro voor de inrichting van hun nieuwe tuin.

Verschillen in beeld

De verschillen tussen de drie belangrijkste corporaties in het bevingsgebied, bij een dubbele verhuizing vanwege sloop en nieuwbouw:

Acantus

Wettelijke vergoeding: € 6.095

Verhuizing naar wisselwoning: € 609,50

Woninginrichting: € 2.000

Tuininrichting*: € 2.000

Totaal: € 10.704,50

*Geldt alleen voor bewoners die een tuin krijgen? Wierden en Borgen Wettelijke vergoeding: € 6.095Verhuizing naar wisselwoning: € 609,50Woninginrichting: € 2.000Tuininrichting*: € 2.000Totaal: € 10.704,50*Geldt alleen voor bewoners die een tuin krijgen? Wettelijke vergoeding: € 6.095

Verhuizing naar wisselwoning: € 976

Vergoeding verhuizing: € 488

Vergoeding elektrisch kooktoestel: € 750

Totaal € 8.309 Woongroep Marenland Wettelijke vergoeding: € 6.095

Verhuizing naar wisselwoning: € 609,50

Vergoeding elektrisch kooktoestel: € 350

Totaal: € 7.054,50

Zelf een oven kopen

Volgens Velleman is de vergoeding van Woongroep Marenland te laag: 'Er is altijd gezegd: wat je hebt, krijg je weer. Maar dat is niet zo. Ik heb nu bijvoorbeeld een vijfpits gastel met daaronder een oven. Straks krijg ik alleen een inductie-kookplaat zónder oven. Die moet ik er volgens Marenland dan maar zelf bij kopen.'

Minister grijpt niet in

De verschillen binnen het aardbevingsgebied zijn dus groot. Minister Raymond Knops (CDA) van Binnenlandse Zaken wil daar echter niets aan doen:

'De vergoedingen die het wettelijk vereiste te boven gaan, zijn een zaak van huurders en verhuurders. De rol van het ministerie hierbij geeft geen garantie dat er een uitkomst wordt bereikt die voor beide partijen acceptabel is', zo schrijft hij in een Kamerbrief.

Beckerman is boos

Het Groningse Tweede Kamerlid Sandra Beckerman (SP) riep de minister in een motie op iets aan deze verschillen te doen en hierover met huurders in gesprek te gaan. De Kamer steunde dat unaniem. Ze is niet blij met deze reactie:

'Ik was echt boos toen ik het las. Hij heeft niet eens gesproken met huurders, maar alleen met woningcorporaties en de NCG. Die zeggen dat het grootste deel tevreden is, maar dat ís gewoon niet zo. De wettelijke vergoeding is te laag', zegt Beckerman.

Corporaties weerspreken kritiek

De corporaties laten weten dat deze bedragen in goed overleg zijn afgestemd met de huurdersverenigingen. Volgens directeur Gerke Brouwer van Woongroep Marenland kunnen verreweg de meeste huurders uit de voeten met deze vergoeding.

Volgens Brouwer komen de gezamenlijke corporaties woensdag of donderdag met een gezamenlijke reactie.

Een groep huurders aan de Groensingel en Coendersweg in Middelstum kwam in opstand tegen de vergoeding van Marenland. Ze gingen niet akkoord, waardoor de versterking maanden vertraagd is.

Bijeenkomst ASWA-gebouw

Velleman is de Facebook-groep Verhuis Vergoeding begonnen om de problemen rond de vergoedingen aan te kaarten. Inmiddels heeft ze tweehonderd likes.

Volgende week donderdag houdt ze een bijeenkomst in het ASWA-gebouw in Appingedam om met andere huurders in het bevingsgebied te praten over deze problematiek.

