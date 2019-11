Aantal klachten geluidsoverlast in Groningen 'valt mee', behalve bij Paradigm

Over het evenement Stadspark Live kwamen geen klachten binnen (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

De gemeente Groningen is tevreden over het lage aantal klachten van geluidsoverlast dat wordt gedaan over evenementen. 'Alleen Paradigm is een flinke uitzondering.'

In de eerste helft van het jaar waren er in de gemeente Groningen twaalf evenementen. Daarover kwamen in totaal tachtig klachten binnen. Dat is iets meer dan vorig jaar, toen het er 73 waren.

Geen klachten bij Sting

'Bij Stadspark Live dit voorjaar, met Sting, waren er zelfs helemaal geen klachten', zegt woordvoerder Marie-Lou Gregoire. 'En dat terwijl we 24 uur per dag een klachtentelefoon hebben. De drempel om een klacht te melden is juist heel laag.'

Een aantal jaar geleden wemelde het nog van de geluidsoverlastklachten in de gemeente. De balans was volgens de woordvoerder toen zoek. 'Maar', zegt Gregoire: 'we zijn op een andere manier gaan werken. De organisator moet de omgeving van tevoren inlichten. Bij Stadspark Live konden buurtbewoners het terrein van te voren bekijken. Dat heeft resultaat. Andere steden kijken naar ons hoe wij de communicatie rondom geluidsoverlast en evenementen aanpakken.'

Wel meer meldingen in totaal

In de eerste helft van het jaar klaagden acht op de duizend Groningers over geluid. Van januari tot en met juni werden in gemeente Groningen 1852 meldingen van geluidsoverlast gedaan. Dat zijn er zo'n honderd meer dan vorig jaar.

Naast de twaalf evenementen, noteerde de politie 89 klachten over horeca en kwamen 1751 'overige' meldingen binnen - eveneens zo'n honderd meer dan de jaren ervoor. Volgens Gregoire is zo'n tachtig procent daarvan toe te schrijven aan burenoverlast en verkeer.

Driehonderd klachten over Paradigm

De cijfers van de eerste jaarhelft ten spijt, ontving de gemeente na de meting in de zomer wél veel klachten over een specifiek evenement: het dancefestival Paradigm, waar 'harde beats' worden gedraaid.

Paradigm duurde drie dagen en had te kampen met harde wind Marie-Lou Gregoire - Gemeente Groningen

'Dat was begin augustus op het Suikerunieterrein. Het duurde drie dagen en er stond een harde wind, waardoor de muziek veel bereik had. Daar kwamen zo'n driehonderd klachten over binnen.'

Voor de gemeente dan ook reden om het dancefestival onder de loep te nemen. 'Vooraf werd in de gemeenteraad al gediscussieerd dat drie dagen veel kon zijn. In de praktijk blijkt het inderdaad overlast te geven. Of het de volgende keer ook drie dagen mag zijn, zal zeker geëvalueerd worden.'

Lees ook:

- Gemeente Groningen: geluidsoverlast evenementen binnen de perken