Bemesten op de vierkante meter: 'Dit is de toekomst van de landbouw'

Zo'n twintig leerlingen van het Nordwin College in Leeuwarden kregen maandag in Jonkersvaart les is kunstmest strooien met behulp van gps.

Dat gebeurde bij Loonbedrijf Stuut, dat naast loonbedrijf ook praktijkschool is voor de agrarische opleiding in de Friese hoofdstad.

Gegevens op beeldscherm

Op de akker met maisstoppels rijdt de John Deere-trekker rustig zijn baantjes heen en weer. Aan het stuur zit Gysbert Lettinga uit het Friese Ferwert. Nauwlettend houdt de mbo-leerling de beeldschermen in de cabine in de gaten. Daarop zijn gegevens te zien over de akker en de hoeveelheid kunstmest die per vierkante meter wordt gestrooid.

De informatie op de monitoren heeft Lettinga er eerder op de dag tijdens de theorieles ingezet. 'Als je een keer weet hoe het moet, dan is het niet zo moeilijk', zegt de jonge Fries.

Landbouwles op de trekker



'Fijn dat we hier terecht kunnen'



Het loonbedrijf in Jonkersvaart stelt zijn landbouwmachines beschikbaar om het praktijkonderwijs mogelijk te maken. Daar is docent Benny Rijzebol maar wat blij mee.

'In het agrarische onderwijs is het lastig om zelf dit soort machines te hebben. Daarom is het fijn dat we hier terecht kunnen om theorie en praktijk aan elkaar te koppelen.'



Strooien in bakken

Op de akker liggen kunststof bakken waarin tijdens het strooien kunstmest valt. De korrels die daar in zitten worden later in buisjes gegoten. Daarmee is te zien hoeveel er precies op een vierkante meter terecht is gekomen en of de leerlingen gegevens goed in de gps hebben ingevoerd.

De trekker op de akker in Jonkersvaart (Jan Been/RTV Nooord)



Lettinga en zijn medeleerlingen hebben het goed gedaan. Theorie en praktijk kloppen exact met elkaar. Of Lettinga er een cijfer voor krijgt? 'Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Dat moet eigenlijk wel, want we hebben goed ons best gedaan.'

'Dit is de toekomst'



Docent Rijzebol staat op een afstandje toe te kijken: 'Dit is de toekomst van de landbouw. En als je dan deze jonge gasten ermee bezig ziet, dan geniet ik daarvan.'

Rien Stuut, eigenaar van het loonbedrijf, geniet ook van de reuring op zijn bedrijf. 'Prachtig toch, dat ik op deze manier mag meewerken aan het landbouwonderwijs.'



Lees ook:

- 'Boeren maken nog te weinig gebruik van GPS'

- 5G -proef voor landbouw wordt getest in Valthermond