'Geen wonder dat Moldaviërs hun land ontvluchten'

'Het verbaast me helemaal niet dat de stroom asielzoekers uit Moldavië toeneemt. In dat land is vrijwel geen economie.' Jaap Westhuis is gebiedscoördinator voor Moldavië bij stichting Hulp Oost-Europa (HOE). 'Het enige dat helpt is meer werkgelegenheid.'

Westhuis reist sinds 2015 twee of drie keer per jaar naar Moldavië. Op verzoek reageert hij op het nieuws dat voor de derde maal in korte tijd een bus(-je) met asielzoekers uit het land naar het aanmeldcentrum in Ter Apel is gereden.

Dertigers en veertigers

'Ik kan niet zeggen wat de concrete oorzaak is van de toename van het aantal asielzoekers uit Moldavië. Maar ik zie het gewoon gebeuren. Vooral de dertigers en de veertigers willen niet langer wachten. En juist op deze groep steunt een economie.'

Het besluit om elders een nieuw bestaan op te bouwen, heeft menigmaal dramatische gevolgen, vertelt Westhuis: 'Ouders laten hun kinderen achter, bijvoorbeeld bij een opa of een oma. Of bij iemand anders. Zelf kunnen ze, of willen ze er niet meer voor zorgen.'

Geen investeerders

'Meer werkgelegenheid is de enige oplossing. Maar er zijn geen investeerders. Grote bedrijven mijden het land. Het geld dat er is, blijft in kleine kring. De corruptie in het land is groot.'

Moldavië wordt beschouwd als het armste land van Europa. Vroeger was het onderdeel van de Sovjet-Unie. Toen die begin jaren negentig uiteen viel, kwam het op eigen benen te staan. Nadat het voormalige moederland de geldkraan had dichtgedraaid, stortte de economie in elkaar.

Land vol politieke onrust

Moldavië is al maanden in de ban van een regeringscrisis. Vorige week leidde dat tot de val van de regering, nadat premier Maia Sandu een motie van wantrouwen niet overleefde. Haar regering, die serieus werk wil maken van corruptiebestrijding in het land, werd weggestemd na een conflict over de benoeming van de nieuwe openbaar aanklager, Moldavië is al maanden in de ban van een regeringscrisis. Vorige week leidde dat tot de val van de regering, nadat premier Maia Sandu een motie van wantrouwen niet overleefde. Haar regering, die serieus werk wil maken van corruptiebestrijding in het land, werd weggestemd na een conflict over de benoeming van de nieuwe openbaar aanklager, meldt NRC . Als er binnen 90 dagen geen nieuwe coalitie gevormd is, moeten er nieuwe verkiezingen komen.

Kwetsbare groepen

Honger is een groot woord, maar het ontbreekt de bevolking aan veel belangrijke zaken, die nodig zijn om een samenleving vooruit te helpen. Vooral kwetsbare groepen lijden daaronder, constateert Westhuis.

Stichting HOE biedt vanuit christelijke geloofsovertuiging hulp aan jonge kinderen en eenzame ouderen. Westhuis: 'Ik zeg altijd: je kunt niet de hele wereld veranderen, maar je kunt wel voor iemand de wereld veranderen.'

'We proberen ervoor te zorgen dat kinderen in elk geval de basisschool afmaken. En daarna proberen we ze op weg te helpen in het vervolgonderwijs. Zonder onderwijs komen ze nergens. Daarnaast richten we ons op ouderen', vervolgt Westhuis. 'We proberen te regelen dat ze verzorging krijgen, dat hun kleding gewassen wordt, als dat nodig is.'

Vertrouwensband

'Dat doen we nu nog op zeer bescheiden basis. Maar we hopen volgend jaar onze hulpactiviteiten in Moldavië aanzienlijk te kunnen uitbreiden. Een speciale inzamelactie voor dit doel, die sinds twee weken loopt, lijkt veelbelovend.'

'We werken altijd samen met lokale kerkelijke organisaties, met wie we een vertrouwensband hebben opgebouwd. Die moeten het doen. Wij staan op afstand en bieden financiële steun. We controleren wel of het geld goed wordt besteed. En als het nodig is, stellen we ons beleid bij', besluit Westhuis.

