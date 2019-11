Donar-coach Braal over Turkse tegenstander: 'Ze zijn wel vier keer groter dan wij'

De basketballers van Donar spelen woensdagavond een belangrijke wedstrijd in de Europe Cup. De Groningers nemen het in MartiniPlaza op tegen het Turkse Pinar Karisyaka en moeten winnen om een goede kans te houden op de volgende poulefase.

'Het is een heel belangrijk duel. Als we deze wedstrijd winnen, dan hebben we onszelf een hele goede beloning gegeven', laat Donar-coach Erik Braal weten.

Twee keer winst

Vorig jaar troffen beide ploegen elkaar ook al in de eerste poulefase van de Europe Cup. Donar won beide duels. In Turkije werd het 64-69 en in MartiniPlaza eindigde het duel in 89-83. Veel zegt dat niet, aangezien de situatie flink veranderd is.

Zes tot zeven miljoen

'Ik weet wel dat ze meer geld hebben dan vorig jaar. Ik denk dat ze zeker rond de zes tot zeven miljoen euro zitten, dus dan zijn ze misschien wel drie tot vier keer groter dan wij zijn. Het is zeker een van de favorieten om de Europe Cup te winnen, dus het is een team van echt goede kwaliteit', weet Braal.

Twintig punten verschil

Momenteel staat Karsiyaka na acht duels aan kop in de sterke Turkse competitie. In de Europe Cup staan de Turken in de poule eveneens bovenaan, met drie zeges en een nederlaag. Donar verloor eerder in Turkije met maar liefst twintig punten verschil (77-57) . Toch ziet Braal mogelijkheden.



Koenis is verschrikkelijk goed voor het team. Hij is totaal niet bezig met zichzelf Erik Braal - Coach Donar

'Onnozele fouten'

'We zijn in elk geval drie weken verder, dus ik denk dat we beter spelen, beter verdedigen en beter aanvallen. Als we de onnozele fouten die we in Izmir maakten, kunnen vermijden, dan denk ik dat we een grote stap kunnen maken om heel competitief te zijn.'

Koenis en Hammink

De Groningse oefenmeester maakte ook van het moment gebruik om er twee van zijn spelers in positieve zin uit te lichten. Erik Braal is lyrisch over aanvoerder Thomas Koenis en Shane Hammink.

'Ongelofelijk goed'

'Thomas (red. Koenis) is verschrikkelijk goed voor het team. Ongelofelijk goed. Moet je maar eens kijken hoe ons spel loopt, als hij erin staat. Al die passes, al die lay-ups. Hij laat het team lopen. Hij is totaal niet bezig met zichzelf. De bal is minder dan een seconde in zijn handen. Ik zou willen dat iedereen dat had.'

'Briljant'

'Shane (red. Hammink) is briljant. Hij is een stabiele factor. Hij is enorm gegroeid en met een compleet andere mindset naar dit team gekomen. Heeft veel meer verantwoordelijkheid genomen.'

'Vorig seizoen speelde hij veel meer op de drie en de vier positie. Dat was natuurlijk ook niet helemaal zijn positie en dan zie je wat voor oncomfortabele situatie dat geeft. Nu heb ik ervoor gekozen: ik ga met iedereen schuiven, behalve met Shane.

'Alleen nu met die blessures (red. van Williams en Love) heb ik hem even op de 1-positie gezet, en dat vindt hij leuk, maar dat hielp het team natuurlijk niet', aldus Braal.

'Fantastische sfeer'

De coach kijkt ook uit naar de wedstrijd van woensdagavond omdat het weer een belangrijk duel in eigen huis is. 'We weten hoe dat gaat met Europese wedstrijden. Ik denk dat er veel mensen in de hal zullen zijn, dus ik verwacht dat het een fantastische sfeer is morgen', besluit Braal.

Live

De wedstrijd begint woensdagavond om 19.30 uur en is live te volgen via een stream op deze website. Het commentaar wordt verzorgd door Karel-Jan Buurke en Anjo Mekel.

