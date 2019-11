Omwonenden halen opgelucht adem na biomassabesluit Oldambt

Naar aanleiding van de meetresultaten besloot de gemeente Oldambt dat de houtgestookte installaties, die de zwembaden in Winschoten en Finsterwolde verwarmden, voorlopig uit moeten blijven.

Rechtvaardigheid

Buurtbewoners spreken van 'rechtvaardigheid', maar ook van 'een halve overwinning'. 'Enerzijds zijn onze vermoedens bevestigd. Aan de andere kant is er ook veel rommel uit gekomen. We weten niet wat dit met ons heeft gedaan, en nog met ons gaat doen', aldus een vrouw.

Een andere omwonende, Else Kamminga, zegt 'voorlopig tevreden' te zijn. 'Nu blijkt dat onze klachten al die maanden lang niet onterecht waren. Iedereen is er enorm van geschrokken dat de uitstoot zo hoog was, dat sommige normwaarden wel vijf tot tien keer werden overschreden.'

Lichamelijke klachten

Omwonenden kampten, behalve met rookoverlast, ook met tal van lichamelijke klachten, zoals branderige ogen, long- en keelproblemen, slapeloosheid en hoofdpijn.

'De installatie was zelfs nog schadelijker dan we in eerste instantie dachten. Als je op een gegeven moment vier of vijf maanden hoofdpijn hebt, de biomassa-installatie wordt uitgezet en de hoofdpijn is vervolgens binnen 24 uur weg, dan zet je dat wel aan het denken', stelt Kamminga.

Verbeteringen

De eigenaar van de biomassa-installatie, Boonstoppel Engineering, krijgt nog wel de kans om maatregelen te nemen om de uitstoot te verminderen. Pas als wordt aangetoond dat binnen de normen kan worden gewerkt, mogen de installaties in Winschoten en Finsterwolde weer aan.

Maar Kamminga zegt geen vertrouwen te hebben in eventuele verbeteringen. 'De uitstoot is zo hoog.'

Als het aan buurtgenoot Otto Schröder ligt, gaat de installatie ook niet meer aan: 'Als er rommel uit komt, dan moet het stoppen. Dat geldt ook voor andere biomassa-installaties van dit type.'

GGD

Wat precies de gevolgen zijn van de rook uit de pijp van de biomassa-installatie is nog onduidelijk. 'We weten wat de concentraties van schadelijke stoffen in de pijp zijn, maar niet wat de concentraties bij de mensen thuis zijn', legt Frans Greven van de GGD uit. Hij heeft er bij de gemeente op aangedrongen om te onderzoeken aan welke concentraties de omwonenden zijn blootgesteld. 'In principe is alle rook schadelijk en dus ook houtrook', vertelt hij. 'Wij vinden daarom dat blootstelling aan houtrook voorkomen moet worden.'

