Tweede Kamer uit kritiek op Wiebes: 'De versterking is een lange tocht met de knieën over de kokosmat'

De Tweede Kamer vindt dat minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken en Klimaat zijn belofte aan bewoners in het aardbevingsgebied niet is nagekomen.

Volgens de bewindsman moest 2019 'het jaar van de uitvoering worden', maar meerdere Kamerleden merken op dat daar weinig van terecht is gekomen.

'De versterkingsoperatie verloopt ronduit dramatisch', zegt Agnes Mulder van regeringspartij CDA. 'Op basis van een steekproef van Nationaal Coördinator Groningen blijkt dat woningen die niet op de lijst van risicovolle panden staan, toch versterkt moeten worden. Moedeloos zou je ervan kunnen worden.'

Loze belofte?

Gronings PvdA-Kamerlid William Moorlag vergelijkt het met 'een lange tocht met de knieën over de kokosmat'. Pijnlijk is volgens hem dat deze tocht niet voor de minister geldt, maar voor de gedupeerde Groningers. Beckerman wil van minister Wiebes weten of hij nog altijd achter zijn woorden staat. 'Of erkent u dat het weer een loze belofte was?'

De partijen GroenLinks en D66 scharen zich achter de kritiek van hun collega's. 'Ik denk dat we het er allemaal over eens zijn. We kunnen daar in verschillende toonaarden over vertellen, maar het is gewoon waar; we zijn er nog lang niet', zegt D66-Kamerlid Matthijs Sienot.

Oplossing

Volgens Mulder wordt een deel van de problemen veroorzaakt door het gebrek aan mankracht. Als oplossing oppert zij dat de minister bouwkundigen die in dienst zijn van de overheid in Groningen laat bijspringen.

Schuld afschuiven

In een interview met RTV Noord erkende Wiebes dat de versterking nog altijd niet zo vlot verloopt als hij had gehoopt. Hij schoof de schuld daarvan in de schoenen van Centrum Veilig Wonen. Die organisatie is mede verantwoordelijk voor de versterkingsoperatie, maar houdt begin 2020 op te bestaan.

Ondanks dat de minister de schuld probeert af te schuiven, houdt de Tweede Kamer Wiebes verantwoordelijk voor het debacle. 'Toen de minister begon, sprak hij uit dat in Groningen sprake was van overheidsfalen van on-Nederlandse proporties. Erkent u dat dit nog steeds doorgaat?', vraagt Beckerman aan Wiebes.

Schandvlek uitwissen

Verder wil de Tweede Kamer weten wat Wiebes met zijn collega-minister van Binnenlandse Zaken gaat doen om problemen in Groningen op te lossen. 'Wanneer krijgen de Groningers het simpele antwoord op de vraag: wat gaat er gebeuren met mijn huis?' Moorlag wil weten hoe de minister deze 'schandvlek in Groningen' gaat uitwissen.

Minister Wiebes heeft nog niet gereageerd op de kritiek van de Kamerleden. Hij komt woensdag in het tweede deel van het debat aan het woord.

