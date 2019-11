Juweliersechtpaar Oosterhof opnieuw voor de rechter

Voormalig juwelier Henk Oosterhof en zijn vrouw staan vandaag in Zwolle opnieuw voor de rechter. Het stel ging eind vorig jaar in hoger beroep na een veroordeling tot acht maanden cel en elk een werkstraf van 240 uur.

De rechter oordeelde in november dat het echtpaar Oosterhof faillissementsfraude had gepleegd.

Ondergedoken in Spanje

Oosterhof, die twee juwelierszaken had in Veendam en Stadskanaal, ging in 2015 failliet. Hij en zijn vrouw verdwenen via Duitsland naar Spanje en zaten daar enige tijd ondergedoken. In juli 2017 keerde het echtpaar Oosterhof terug naar Nederland. Daar werden ze twee maanden gegijzeld door de rechtbank, omdat ze niet wilden meewerken aan de afwikkeling van het faillissement.

Deel boedel verdwenen

Een deel van de failliete boedel bleek verdwenen. Een verzameling klokken, schilderijen en porselein uit de achttiende eeuw werd teruggevonden in een loods in Winschoten. Het huis in Spanje had Oosterhof via een mondelinge overeenkomst verkocht. Van de opbrengst hadden ze 'prettig geleefd', verklaarde Gerda Oosterhof.

Het echtpaar, dat uiteindelijk spijt betuigde, liet een schuld na van ruim een miljoen euro.

Dochter en schoonzoon

Ook de dochter van het echtpaar en de voormalige schoonzoon van Oosterhof werden vorig jaar veroordeeld. Zij gingen echter niet in beroep tegen hun straf en staan vandaag dan ook niet terecht.

