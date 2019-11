Lopend Vuur: Verkoop aan de deur moet verboden worden

Ze komen vaak rond etenstijd en ook vaak moet een goed verhaal: verkopers aan de deur. Vroeger kon je dan een encyclopedie of een stofzuiger kopen, tegenwoordig staan er verkopers van energiebedrijven of loterijen voor je deur.

Met name die energiebedrijven krijgen nu van het kabinet een laatste kans om te stoppen met misleidende en opdringerige deurverkoop. Als er niets gebeurt, grijpt staatssecretaris Mona Keijzer in.

Het AD maakte een tijdje terug melding van honderden klachten over malafide verkooppraktijken. Zo werden contracten verkocht aan oude, soms dementerende en blinde klanten. Daarbij deden de verkopers zich soms voor als tariefcontroleur of netbeheerder, meldt de krant.

Gevreesd wordt dat de deurverkoop zal toenemen door een verbod op ongevraagde telemarketing, dat volgend jaar wordt ingevoerd.

Moet deze vorm van verkoop aan de deur ook niet verboden worden? Als we iets willen kopen doen we dat online of gaan we naar de winkel. Of vind je die verkoop aan de deur juist handig?

Hoe denk jij hierover?

Ons Lopend Vuur:



Praat mee

Wil jij meepraten over ons Lopend Vuur? Deel je mening en toelichting op onze facebookpagina of laat het telefonisch weten via 050-3188288.

Kerstboom

'De kerstboom komt pas na Sinterklaas in huis' was dinsdag het Lopend Vuur. Van de 6.974 stemmers was 90 procent het daarmee eens, 10 procent was het oneens.