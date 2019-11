Miljoenentekort voor aardbevingsbestendig maken scholen

Vertegenwoordigers van de aardbevingsgemeenten en de NCG praten met de NAM over wie de rekening betaalt. De gesprekken verlopen volgens betrokkenen 'constructief'.

Vertraging?

In het aardbevingsgebied staan 101 schoolgebouwen. Bijna de helft daarvan moet worden versterkt. Zo'n dertig scholen worden gesloopt en herbouwd. Een van de projecten die in de wachtkamer zit om versterkt te worden, is de bouw van de scholencampus in Appingedam.

Het doel van de NCG is dat alle leerlingen in het gaswinningsgebied in 2021 les krijgen in een aardbevingsbestendige school.

Een medewerker van de NCG verwacht dat leerlingen niet langer hoeven te wachten door het tekort. 'Het scholenprogramma gaat hoe dan ook door, in hetzelfde tempo. Het geld komt er hoe dan ook. Linksom of rechtsom', zegt hij.

'Het is nog onbekend of de versterking van scholen vertraging oploopt. Zonder een volle portemonnee kan je geen aannemers aan het werk zetten.'

