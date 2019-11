Stadhuis wordt voor bijna 20 miljoen euro verbouwd

Met het geld wordt onder andere de raadszaal van de begane grond naar de derde verdieping gebracht. Ook wordt het stadhuis 'nagenoeg onafhankelijk van aardgas'.

Goedkoop is duurkoop

Een maand geleden kondigde het college van burgemeester en wethouders nog aan te onderzoeken of het mogelijk was de verbouwing van het stadhuis uit te stellen. Dat in verband met de bezuinigingen die de gemeente moet doorvoeren.

Dat uitstel is inmiddels van tafel. Volgens wethouder Van der Schaaf (PvdA) is goedkoop duurkoop. 'Als we de verbouwing uitstellen wordt het uiteindelijk zelfs duurder. Dat komt door de uitval van installaties en extra kosten voor tijdelijke noodmaatregelen.'

Ook tussenvariant wordt het niet

Ook een variant die iets goedkoper zou zijn, heeft niet de voorkeur van het college. 'Die variant, een tussenvariant, zou 15,5 miljoen euro kosten: het bedrag dat in 2017 voor de verbouwing werd geraamd. Dat is ook een forse investering, maar dan blijft de raadszaal onderin het stadhuis en dat willen we niet.'



Je kunt er na een trouwerij bijvoorbeeld met een gezelschap naborrelen Roeland van der Schaaf - wethouder

Burgerzaal

De raadszaal verhuist om op de begane grond ruimte te maken voor een 'burgerzaal'. Wat er precies met die ruimte gaat gebeuren weet de wethouder nog niet, maar het zou 'op allerlei manieren gebruikt kunnen worden'.

'Je kunt er na een trouwerij bijvoorbeeld met een gezelschap naborrelen. Maar er kunnen ook tentoonstellingen worden gehouden.' Projectleider Elzo Dijkhuis, die ook de bouw van het Forum Groningen begeleidde, geeft aan dat het stadhuis 'een open gebouw moet worden, dat toegankelijk is voor iedereen'.

'Verbouwing nu nodig'

Ook is een verbouwing volgens de wethouder gewoon nodig. 'De omstandigheden voor mensen die hier dagelijks werken voldoen niet meer aan de wettelijke eisen. En op de tweede verdieping doet een deel van de verlichting het niet: als we die aansluiten schieten de stoppen eruit.'

De gemeente noemt het gebouw 'versleten'.



Alleen als het erg koud is moeten we misschien toch gas gebruiken Elzo Dijkhuis - projectleider

Gasloos

Volgens projectleider Dijkhuis is het verbouwde stadhuis straks 'nagenoeg gasloos'. 'Alleen als het erg koud is moeten we misschien toch gas gebruiken, maar dat gebeurt slechts een paar dagen per jaar.'

'Geen ozb-verhoging'

De gemeente kan naar verwachting 25 jaar doen over het betalen van de verbouwing. Daar is al geld voor vrijgemaakt in de begroting. Dat is echter nog wel gedaan op basis van het bedrag van 15,5 miljoen euro waar in 2017 over werd gesproken.

Dit geld zou normaal worden gebruikt voor wegen en woningbouw Roeland van der Schaaf - wethouder

'Er moet dus extra geld worden vrijgemaakt', zegt Van der Schaaf. 'Daarvoor gebruiken we het monumentenbudget en het stedelijk investeringsfonds, dat normaal gesproken wordt gebruikt voor wegen en woningbouw. De onroerendezaakbelasting (ozb) gaat er niet door omhoog, en er komt bijvoorbeeld ook geen extra bezuiniging op sport.'

Politiek gevoelig

De verbouwing van het stadhuis ligt politiek gevoelig: SP en CDA hebben kritiek op het uitgeven van miljoenen euro's aan de verbouwing. Ook coalitiepartijen PvdA en D66 lieten de afgelopen tijd doorschemeren moeite te hebben met de hoge bedragen in tijden van bezuinigen.

De gemeenteraad van Groningen beslist naar verwachting in december of de plannen van Van der Schaaf door kunnen gaan. Die gaat er vanuit dat de verbouwing in mei komend jaar start, en op 1 januari 2022 is afgerond.

Wethouder Roeland van der Schaaf geeft uitleg over de plannen:



