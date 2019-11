Dit gebeurt er als je langere tijd geen drinkwater uit de kraan krijgt

Stel je voor: er kan geen drinkwater meer worden geleverd via het normale leidingnet. Wat gebeurt er als dit langer duurt dan 24 uur? Deze situatie wordt woensdag geoefend in Delfzijl.

De wet schrijft voor dat elke inwoner van ons land recht heeft op drie liter schoon drinkwater per dag. Als dat niet kan, moet nooddrinkwater worden geleverd.

Distributiepunt

Om deze levering te oefenen heeft Waterbedrijf Groningen woensdag een grote gele zak neergelegd op het Burgemeester Boeremaplein in Delfzijl. 'Daar zit drinkwater in', vertelt Daphne Diephuis van het waterbedrijf. Even verderop staat een tankwagen van waaruit de zak wordt gevuld.

'Dit is ons distributiepunt', zegt Diephuis. 'Mensen krijgen van ons een zak en die mogen ze vullen. Er gaat ongeveer vijf liter in. Dat water kan gebruikt worden om te drinken, te koken en om tanden te poetsen.'

Niet compleet

De laatste grote 'noodwateroefening' was in 2012 in de stad Groningen. Diephuis: 'Bij zo'n oefening kijken we of de samenwerking goed verloopt. Normaal zien we het plan alleen op papier, maar nu zien we hoe het in het echt werkt.'

De oefening in Delfzijl is niet helemaal compleet. 'Mensen moeten natuurlijk ook weten dat we hier staan om water uit te delen. Daar komt RTV Noord als calamiteitenzender om de hoek kijken. En als de nood echt aan de man is, kan er chaos ontstaan bij het distributiepunt. Dan moet je ook ordetroepen meenemen om te zorgen dat alles netjes verloopt, maar dat hebben we nu niet gedaan.'

