Op basisschool Karrepad in Stad zijn de lessen weer begonnen, nadat de gymzaal bij de school zaterdagavond in vlammen opging.

Voor de leerlingen van groep 7 begon de dag met een kringgesprek over de brand. 'Er waren heel verschillende emoties', zegt leerling Chris. 'Sommigen waren bang dat het nog een keer zou gebeuren, anderen waren verdrietig of boos: waarom hebben jullie onze school dit aangedaan?'

'Ineens weg'

Zelf is hij zowel boos als verdrietig. 'Want het is wel je gymlokaal. Daar hebben we vier jaar in gegymd en nu is het ineens weg.'

'De kinderen hebben vooral verteld wat ze voelden en wat ze ervan vonden', zegt meester Edwin Havekamp over het gesprek.

Luchtverfrissers in de school (Foto: Jetta Post/RTV Noord)



In de school ruikt het niet meer naar brand, ontdekte Havekamp tot zijn verrassing. 'Heel bijzonder, we dachten dat ons een geurwalm tegemoet zou komen. Maar alles is keurig schoongemaakt. En overal staan luchtverfrissers. Het is bijna nog frisser dan daarvoor.'

De plek waar de afgebrande gymzaal stond is al helemaal opgeruimd (Foto: Jetta Post/RTV Noord)



Het door brand verwoeste gymlokaal is inmiddels compleet verdwenen, na opruimwerkzaamheden. Er wordt nog gezocht naar een tijdelijke locatie waar de kinderen kunnen gymmen.

