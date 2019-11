Stadhuis van Groningen werd pas na 36 jaar bouwen opgeleverd

Als alles loopt zoals het gemeentebestuur het in gedachten heeft, dan gaat het stadhuis van Stad in mei volgend jaar dicht voor een grootschalige renovatie en verbouwing van twee jaar.

Op de Grote Markt is volgend jaar ook weer voldoende ruimte om de verbouw aan te pakken. De nieuwe Oostwand van de Markt is dan klaar, terwijl het Forum volgende week al open gaat.

De eerste plannen voor het Forum stammen uit 2005, dus al met al is daar zo'n 15 jaar aan gewerkt.

'Nog veel slechter'

'Vroeger was alles beter', roepen mensen te pas en te onpas. Maar in dit geval zou je moeten zeggen: 'Vroeger ging het nóg veel slechter.' Het huidige stadhuis werd in 1810 geopend, maar pas na een bouwtijd die maar liefst 36 jaar in beslag nam!

Dat zat zo. In 1775 werd op de Grote Markt het middeleeuwse wijn- en raadhuis afgebroken, om plek te maken voor een nieuw stadhuis. Er lag toen al een jaar een ontwerp van architect Jacob Otten Husly, maar dat werd afgekeurd. Op datzelfde moment kwam de stad Groningen terecht in een economische crisis, en moest de bouw worden uitgesteld in verband met geldgebrek.

Goedkoper plan

Pas in 1794 kwam de architect met een tweede, goedkoper plan. Dat plan werd een jaar omgezet in daden. Echter: amper een jaar later kwam de bouw door geldgebrek opnieuw stil te liggen. Pas in 1802 werden de werkzaamheden hervat.

Uiteindelijk is het stadhuis pas in 1810, 36 jaar nadat de eerste plannen waren gemaakt, in gebruik genomen.

U-vorm

Het gebouw had destijds een U-vorm. Een front in de richting van de Grote Markt en twee zijkanten. De open achterkant werd in 1872 volgebouwd, en zo ontstond het vierkante gebouw zoals we het nu nog steeds kennen.

Hoewel de bouw al met al nogal wat jaren duurde, bleek het ontwerp wel degelijk toekomstbestendig. Dat was nogal een verschil met de uitbreiding van het stadhuis dat in 1962 werd gerealiseerd.

Omstreden

Het witte marmeren gebouw van architect Jo Vegter dat naast het stadhuis werd gebouwd, was van het begin af aan omstreden. Na 34 jaar werd het in 1994 al gesloopt om plaats te maken voor de nieuwe Waagstraat.

Na de nu geplande verbouwing moet het Stadhuis in januari 2022 weer open gaan. Volgens het stadsbestuur moet het gebouw vervolgens weer 25 jaar mee kunnen. De tijd zal leren hoe lang het Forum meegaat.

