Omrijden is niet meer nodig: nieuwe brug in Uithuizen geopend

Met het doorknippen van een afzetlintje is woensdagmiddag de nieuwe brug over het Boterdiep in Uithuizen geopend. Het is de eerste mijlpaal tijdens de vernieuwing van het centrum.

Het hart van Uithuizen ondergaat een metamorfose. Zo komt het water terug op de Blink, wordt de overdekte winkelpassage gesloopt en komen er twee nieuwe bruggen.

Brug was nodig

Eén daarvan is de brug die woensdag geopend is bij de Snik. Daar lag eerst een duiker, waardoor boten er niet onderdoor konden varen. Met de komst van een haventje in het centrum was een hogere doorgang nodig.

Een halfjaar geleden begon de sloop van de duiker. Sindsdien moesten automobilisten omrijden. 'Dit had nogal wat impact. Mensen moesten echt een stuk om, en niet een klein beetje ook. Gelukkig is iedereen er goed mee omgegaan', zegt wethouder Eltjo Dijkhuis (Gemeentebelangen) van Het Hogeland.

Vernieuwd hard nodig

Doel van de werkzaamheden is om het centrum van Uithuizen aantrekkelijker te maken voor winkelend publiek. Het gebied oogde grauw en verouderd. Gemeente, provincie en ondernemers steken in totaal twintig miljoen euro in de vernieuwing van het winkelhart. Ook is er geld uit het Nationaal Programma Groningen (NPG).

Volgens Dijkhuis is dat elke cent waard: 'Uithuizen heeft een hoop winkels, maar die zijn niet altijd even goed bereikbaar. Daarom komt er een extra brug om twee winkelcentra aan elkaar te verbinden. Ook kan er nu horeca komen bij het haventje waar mensen even met een hapje en een drankje kunnen zitten.'

Water terug van weggeweest

Over enkele weken is de tweede brug klaar. Dan moet ook het water weer terugkomen op de Blink. In de jaren zestig is het haventje gedempt. Daardoor ontstond een plein dat voor het huidige aantal winkels te groot is.

Lees ook:

- Uithuizen krijgt nieuwe brug over het Boterdiep (2018)