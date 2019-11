Ook onderzoek naar uitstoot biomassacentrale Marum

De gemeente Westerkwartier en exploitant Bioforte stellen een onderzoek in naar de uitstoot van de biomassacentrale in Marum.

Aanleiding voor het onderzoek is de voorlopige sluiting van biomassa-installaties in Winschoten en Finsterwolde. Dat gebeurde afgelopen dinsdag.

Weinig klachten

In Marum is sinds 2011 een houtsnippercentrale in gebruik. In de installatie worden houtsnippers uit de gemeente Westerkwartier verbrand. De installatie verwarmt onder meer zwembad Wotterwille. Het aantal klachten over de uitstoot van de installatie is volgens de gemeente zeer beperkt.

Incidentele storingen

In een verklaring schrijft Westerkwartier dat het verbrandingsproces voortdurend in de gaten wordt gehouden. Meldingen van overlast hebben doorgaans te maken met incidentele storingen in het verbrandingsproces. Daarbij moet worden gedacht aan het kapotgaan van de warmteleiding bij werkzaamheden in de openbare ruimte, een stroomstoring of metalen onderdelen die bij het versnipperproces in de houtsnippers terecht komen. Dat laatste kan problemen veroorzaken in de verbrandingsketel. De installatie gaat dan in de noodstand en schakelt uit.

Volgens de gemeente Westerkwartier voldoet de installatie in Marum aan de uitstooteisen, maar is in overleg met de exploitant toch besloten tot het doen van onderzoek. Dat begint binnenkort. Zodra het klaar is, worden de uitkomsten bekendgemaakt.

