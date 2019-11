Studenten Hanzehogeschool gaan scholen in Tanzania helpen met aardappelproject

Studenten van de Hanzehogeschool in Stad gaan twee hogescholen in Tanzania helpen bij het opzetten van studieprogramma's op het gebied van aardappelen.

Die studieprogramma's behelzen het complete proces: van de teelt van de aardappel tot en met de verwerking en het op de markt brengen ervan. Het Hanze Centre for Development Cooperation kreeg daarvoor een bedrag van vier ton.

2,5 jaar samenwerken

De Hanzehogeschool gaat de komende 2,5 jaar samenwerken met twee hogeschool die gevestigd zijn in de hooglanden van Tanzania, ook wel de 'foodbasket' genoemd.

Waarom Tanzania? 'Omdat het in Afrika een veilig land is, waar ze bovendien Engels spreken', zegt Linda Maat, manager internationale projecten van Hanze University Foundation. 'Onze medewerkers kunnen er dus veilig naar toe, terwijl ze bovendien met die mensen kunnen communiceren.'

Hulp en handel

Hulp en handel gaan steeds meer samen, gaat Maat verder. 'Het idee is dat de Nederlandse aardappelsector z'n activiteiten uitbreid naar Tanzania, en dat we daarnaast ook zorgen dat Tanzaniaanse mensen in die bedrijven kunnen gaan werken.'

Wat de Hanzehogeschool daar wijzer van wordt? 'Zie het als een extra activiteit van de school; onze medewerkers worden daar door die bedrijven betaald. Bovendien willen we zowel onze studenten als docenten de mogelijkheid bieden om over de grenzen heen te kijken. Om eens te kijken in landen in bijvoorbeeld Oost-Afrika, omdat daar een hele hoop te leren valt.'

Sinds 2009 actief

De Hanzehogeschool is sinds 2009 actief in Tanzania en is in 2016 een strategisch partnerschap aangegaan met de Universiteit van Dar es Salaam. Dit heeft geleid tot een uitwisselingsprogramma voor docenten en een jaarlijkse Summer school.

Het aardappelproject wordt door de Groningse school uitgevoerd samen met de Universiteit van Wageningen. Maat: 'Zij zitten meer aan het begin van de keten, dus zeg maar de teelt, terwijl meer aan het eind zitten, als de business het het ondernemerschap om de hoek komen kijken.'

