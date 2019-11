Rijden in de mist? 'Bestuurders hebben vaak niet door dat het achterlicht niet brandt'

Rijden in de mist is gevaarlijk op de automatische dagrijverlichting (Foto: Stefan Schmitz/Flickr)

'Veel mensen rijden in de dagrijverlichting. Die gaat vaak standaard aan. Maar hierbij is het niet automatisch zo dat het achterlicht ook brandt. Als het donker wordt, 's avonds of in een tunnel bijvoorbeeld, gaat het dimlicht automatisch aan. Dan gaat het achterlicht ook branden.'

Maar dat gebeurt niet als het nog licht is buiten. En dus gaat het fout bij stevige regenval of mist.

Dit is niet alleen levensgevaarlijk, maar ook strafbaar Jos van der Drift - ANWB

'Mist wordt door de sensoren niet herkend en dus gaat het dimlicht niet aan. Het resultaat is dat de auto van de achterkant niet zichtbaar is. Dit is niet alleen levensgevaarlijk, maar ook strafbaar.'

Aanleren

Van der Drift: 'Het gebeurt meestal niet bewust. Bestuurders hebben vaak niet eens door dat de achterlichten niet branden. Maar je bent wel hartstikke schuldig. Ik heb wel eens geprobeerd om het aantal auto's met de verkeerde verlichting te tellen, maar daar kon ik snel weer mee ophouden. Het waren er gewoon te veel.'

Leer jezelf aan om bij vertrek direct het dimlicht aan te doen Jos van der Drift - ANWB

De oplossing is vrij simpel, aldus van der Drift. 'In deze periode weet je dat de kans op extremere weersomstandigheden groter is. Leer jezelf aan om in deze tijd bij vertrek direct het dimlicht aan te doen. Op de weg ben je dan, ook met dikke mist, goed zichtbaar.'

Mistlicht

En het verschil tussen het specifieke mistlicht en het dimlicht? 'Dimlicht mag je 24 uur per dag voeren als je wilt, mistlicht niet. Dit omdat er bij mistlicht sprake kan zijn van verblinding. Dimlicht is niet hinderlijk voor tegemoetkomend verkeer.'

Wanneer mag je mistlicht wel voeren? 'De mistlampen mogen alleen aan als het zicht aan de voorkant minder is dan tweehonderd meter en achter minder dan vijftig meter. Als het zicht beter dan dat is en je voert toch het mistlicht, ben je in overtreding.'

Moet je vandaag nog op pad? Controleer dan goed dat je de juiste belichting voert.

