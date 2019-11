Studie Verpleegkunde populair: 'Ik denk dat het zwaar, maar ook heel leuk is'

Terwijl ziekenhuispersoneel in het hele land woensdag massaal het werk neerlegt, is de studie Verpleegkunde onverminderd populair.

Alleen al aan de Hanzehogeschool in Groningen kiezen jaarlijks honderden studenten voor Verpleegkunde.

Mensen helpen

Een groepje tweedejaars oefent vandaag in het skillslab met handelingen als een katheter plaatsen, een infuus aanleggen en het injecteren van vloeistoffen in spieren. Ze delen vrijwel allemaal dezelfde motivatie: mensen helpen.

Voor Martijn Meinen is het een heel persoonlijke. 'Ik heb thuis een zieke vader zitten en ik help mee bij zijn verzorging. Ik vond dat zelf een inspiratiebron om met deze opleiding te beginnen.' Naomi de Vries: 'Als wij later zorg nodig hebben dan willen we ook graag dat er mensen zijn die voor ons kunnen zorgen. Dat is de reden dat ik voor deze opleiding heb gekozen.'

Voor Michelle van der Veen gaat het ook om mensen helpen. 'Die dankbaarheid van mensen vind ik heel mooi om te zien. Ik werk ook met demente ouderen en als je iets heel kleins voor ze doet, kun je ze heel blij maken.'

Gemotiveerd

De studenten zijn eigenlijk nauwelijks bezig met de ziekenhuisstaking. Ook schrikken ze niet van de zorgen van de huidige verpleegkundigen over de werkdruk en salaris. Naomi de Vries: 'Hoe meer mensen kiezen voor de opleiding, hoe minder zwaar het wordt.' Martijn Meinen kijkt niet verder dan zijn opleiding; daar ligt nu zijn prioriteit. En met een zieke vader is er geen gebrek aan motivatie. 'Ik weet waar ik het voor doe.'

Michelle van der Veen heeft het harde werken er wel voor over. 'Ik denk wel echt dat het heel zwaar is, maar ik doe dat liever dan iets dat makkelijk is en wat ik niet leuk vind.'

Beperking aantal studenten of niet?

Tegenwoordig is het makkelijker om Verpleegkunde te gaan studeren dan voorheen. Hogescholen hanteerden jarenlang een numerus fixus op de studie Verpleegkunde, omdat er structureel te weinig stageplaatsen waren bij zorginstellingen. Sinds dit studiejaar is er geen beperking meer op het aantal studenten. Dat zou het tekort aan zorgpersoneel moeten doen afnemen.

Alleen de Hanzehogeschool heeft nog wel zo'n fixus en studenten moeten ook nog een motivatiebrief schrijven. De Groningse opleiding gelooft dat de strengere instroomeisen en de beperking van het aantal studenten uiteindelijk juist tot méér afgestudeerde verpleegkundigen leidt. Doordat studenten meer moeite moeten doen om aan de Hanzehogeschool Verpleegkunde te mogen studeren, zouden minder studenten uitvallen in het eerste jaar.

Meer plekken

Het aantal eerstejaarsplekken aan de Hanzehogeschool is dit jaar wel gegroeid van vierhonderd naar vierhonderdvijftig, maar die plaatsen worden niet helemaal benut. In de praktijk studeren er dit jaar maar 381 eerstejaars verpleegkunde. Volgens een woordvoerder waren er zevenhonderd aanmeldingen. Maar omdat bij een fixus het aanmelden al voor 15 januari moet, zegt dit niet alles. Zo kunnen de nieuwe studenten nog zakken voor hun eindexamen op school of alsnog een andere studiekeuze maken.

