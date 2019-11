'Bijna 20 miljoen voor verbouwing Stadhuis niet uit te leggen'

Dat de gemeente Groningen onder aanvoering van wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) 19,3 miljoen euro wil uittrekken voor de verbouwing van het stadhuis valt in politiek Groningen niet overal in goede aarde. 'Het is gênant.'

Vooral de oppositiepartijen slijpen hun messen. Coalitiepartijen GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie zijn milder.

'Gênant'

SP-voorman Jimmy Dijk noemt het gênant dat het college met de plannen komt een week nadat de begroting in de Groningse gemeenteraad is besproken.

'Het college wil alsnog miljoenen uitgeven aan het bouwen van een nieuwe raadszaal bovenin het nieuwe monumentale stadhuis', zegt Dijk. 'Dat terwijl de armoede in Groningen groot is. Er zijn echt andere prioriteiten.'

'Niet uit te leggen'

Het CDA, dat net als de SP al langer ageert tegen de verbouwing, noemt de 20 miljoen die de gemeente in het 'hart van de democratie' steekt 'niet uit te leggen'.

'Afgelopen week zeg je tegen sportclubs dat ze meer moeten betalen en gaat de onroerendezaakbelasting (ozb) omhoog. En nu, een week later, ga je voor miljoenen meer dan eerder gedacht het stadhuis verbouwen.'

Woningbouw en gasloos

Dát het stadhuis verbouwd moet worden, daar zijn de meeste partijen het overigens wel over eens. 'Het is helder dat dat moet gebeuren', zegt Ietje Jacobs (VVD). 'Het is noodzakelijk', vindt ook Ton van Kesteren (PVV).

Dat de gemeente de extra kosten voor de verbouwing wil onttrekken aan geld dat is bedoeld voor woningbouw en infrastructuur, stuit de VVD tegen de borst. 'We vragen ons ernstig af of dat verstandig is met de huidige, overspannen, woningmarkt.'

PVV-er Van Kesteren noemt het feit dat het stadhuis straks vrijwel geheel gasloos is 'een prestige-onderdeel'. 'Dat is onnodig en kost veel extra geld', vindt hij. 'Het is de domste maatregel die de gemeente Groningen neemt.'

Onafhankelijke deskundige

Marjet Woldhuis (100% Groningen) wil een onafhankelijke deskundige laten kijken naar de plannen, en snapt niet waarom wethouder Van der Schaaf de raadszaal van de begane grond wil verplaatsen naar de derde verdieping.

Dit stadhuis gaat nooit een open karakter krijgen. Als je dat wilt, had je naar het Forum moeten verhuizen, met al zijn glas Marjet Woldhuis (100% Groningen)

Van der Schaaf wil op de begane grond een 'burgerzaal' plaatsen, om het stadhuis toegankelijker te maken voor inwoners van de gemeente. 'Onzin', vindt Woldhuis. 'Dit stadhuis gaat nooit een open karakter krijgen. Als je dat wilt, had je naar het Forum moeten verhuizen, met al zijn glas.'

'Timing ongelukkig'

De coalitiepartijen gebruiken een heel andere toon in hun reacties. Ook die vier partijen, die wethouders leveren voor het dagelijks bestuur van de gemeente, vinden dat het stadhuis aan renovatie toe is.

ChristenUnie-voorman Gerben Brandsema twijfelt niet en geeft aan voor de plannen te zijn om 19,3 miljoen euro te investeren. 'De timing is ongelukkig, maar dit project loopt al langer. We snappen dat uitstel heel aantrekkelijk klinkt, maar het kost extra geld en het is daarom niet verstandig om dat te doen.'

Ooit waren we zelfs nog voor de uitwerking van een iets uitgebreidere variant. Het is een keuze vóór het huis van de democratie Berndt Benjamins (D66)

Ook D66'er Berndt Benjamins staat 'pal voor' de duurste verbouwingsmogelijkheid. 'Ooit waren we zelfs nog voor de uitwerking van een iets uitgebreidere variant. Het is een keuze vóór het huis van de democratie.'

'Niet blijven uitstellen'

'Net als onderhoud aan je eigen woning kan je dit onderhoud niet blijven uitstellen', zegt Julian Bushoff, de fractievoorzitter van de PvdA in Groningen. 'We steken het geld liever in andere sociale prioriteiten, maar iedereen is het erover eens dat het eeuwenoude stadhuis verbouwd wordt.'

Alleen de Stadspartij, Student&Stad en GroenLinks houden hun kaarten nog tegen de borst. De elf zetels van GroenLinks kunnen nog zowel rood als groen kleuren: 'We gaan de informatie de komende weken nauwkeurig bestuderen', zegt fractievoorzitter Mirjam Wijnja.

Lees ook:

- Stadhuis wordt voor bijna 20 miljoen euro verbouwd