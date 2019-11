Lois Abbingh vreest loodzwaar WK handbal

Handbalster Lois Abbingh heeft zin in het WK in Japan, laat daar geen misverstand over bestaan. De topschutter van Oranje wil maar wat graag die bal loeihard in het net van de tegenstander werpen.

Maar de Groningse ziet er ook wel tegenop. 'Willen we tot het einde mee blijven doen om de prijzen, dan spelen we tien wedstrijden in vijftien dagen. Dat is echt killing', zegt ze vlak voor vertrek naar speelstad Kumamoto.

Rustiger aan gedaan

Abbingh heeft om die reden de laatste weken iets rustiger aan gedaan, om zo fit mogelijk aan het WK te beginnen. Dat viel niet mee, want ze speelt in Rusland bij Rostov, dat steevast om de landstitel strijdt en in de Champions League speelt.

'Het is absoluut een topclub en daarom ben ik er ook heen gegaan, maar het is wel zwaar. Ik ben bijna niet thuis, alleen maar onderweg. Je komt ergens aan, speelt een wedstrijd en reist meteen weer door naar weet ik waar. Het reizen is vanwege de tijdzones in Rusland extra vermoeiend. Ik ben echt blij dat ik een paar dagen bij mijn familie in Nederland heb kunnen doorbrengen.'

Laatste weken pittig

Het was aan haar om bij de club aan te geven dat vooral de laatste weken erg pittig waren en het haar even te veel werd.

'Je moet af en toe voor jezelf opkomen, want niemand anders doet dat voor jou. Coaches hebben er over het algemeen weinig begrip voor, want zij willen dat je met de club presteert. Er wordt veel van ons gevraagd en ik zie ook dat ontzettend veel speelsters geblesseerd zijn.'

Bij Rostov ben ik al vaak degene die de aanval moet opzetten en minder de afmaker, maar ik zal bij Oranje zeker kunnen terugvallen op mijn vertrouwde schuttersrol Lois Abbingh

Wereldkampioen worden in Japan is de beste remedie om wat lucht te krijgen, erkent de 27-jarige geboren Groningse.

Rechtstreeks geplaatst

'Dat zou het mooiste zijn, want dan zijn we rechtstreeks geplaatst voor de Spelen in Tokio en hoeven we in maart niet een zwaar olympisch kwalificatietoernooi te spelen. Maar de kans is ook aanwezig dat we geen medaille halen, ook al past dat niet bij ons. We zijn er de afgelopen jaren aan gewend geraakt dat we steeds met een plak naar huis gaan.'

De Franse bondscoach Emmanuel Mayonnade ziet in Abbingh een van de sleutelspeelsters in het Nederlands team. Al was het maar om haar verwoestende rechterarm, waarmee ze de bal met een snelheid van boven de 100 kilometer per uur kan wegsmijten. Ze staat inmiddels op 613 doelpunten in 142 interlands.

Meer verantwoordelijkheid

'Er komt meer verantwoordelijkheid op mijn schouders. Bij Rostov ben ik al vaak degene die de aanval moet opzetten en minder de afmaker, maar ik zal in het Nederlands team zeker kunnen terugvallen op mijn vertrouwde schuttersrol.'

Lees ook:

- Lois Abbingh wint met Oranje van handbalsters Oostenrijk

- 'MVP' Abbingh: 'De kans zit er in dat het een feest is met alleen maar wodka'