Live: Donar op het vinkentouw tegen Karsiyaka

De basketballers van Donar spelen vanavond een belangrijke wedstrijd in de FIBA Europe Cup. In MartiniPlaza is de Turkse topploeg Pinar Karsiyaka te gast.

De heenwedstrijd ging met grote cijfers verloren voor de Groningers. In Karsiyaka waren de Turken met 77-57 te sterk. Vorig jaar troffen beide ploegen elkaar ook al in de eerste poulefase van de Europe Cup. Donar won beide duels. In Turkije werd het 64-69 en in MartiniPlaza eindigde het duel in 89-83. Veel zegt dat niet, aangezien de situatie sindsdien flink veranderd is.

Eerste in Turkijke

Momenteel staat Karsiyaka na acht duels aan kop in de sterke Turkse competitie. In de Europe Cup staan de Turken in de poule eveneens bovenaan, met drie zeges en een nederlaag. Als Karsiyaka vanavond wint zijn ze door naar de volgende ronde.

Spanning in de poule

Door de verrassende uitzege gisteren van Phoenix Brussels tegen Spirou (72-75) is het buitengewoon spannend in poule E van de FIBA Europe Cup. Spirou en Phoenix Brussels staan op zeven punten uit vijf wedstrijden, net als Karsiyaka dat echter dit duel nog tegoed heeft. Donar staat op zes punten uit vier duels.

Beslissing valt volgende week

Volgende week woensdag valt sowieso pas de beslissing als de Groningers het thuis opnemen tegen Spirou Basket, een echte do-or-die wedstrijd. Zet Donar nu alvast een grote stap richting de volgende ronde of zijn de Turken wederom te sterk voor de ploeg van coach Erik Braal?

Livestream en blog

Volg het duel via onderstaande stream, met commentaar van Karel-Jan Buurke en Anjo Mekel, en/of via ons liveblog: