Donar moet na verlies tegen Karsiyaka nu Spirou van het lijf houden

Bij een zege tegen de Belgen uit Charleroi plaatst Donar zich alsnog voor de tweede poulefase van de FIBA Europe Cup. Dit zou opnieuw zes boeiende confrontaties in Europees verband betekenen. Aanvang van dit duel in MartiniPlaza is om 19.30 uur.

Turken geven gas

De Groningers konden de Turken tot de pauze goed bijbenen getuige een 31-31 ruststand. In de tweede helft gaf Karsiyaka echt gas en maakte onder aanvoering van M'Baye, die in totaal twintig punten liet aantekenen, het beslissende verschil in het vierde kwart.

Initiatief

De Groningers grepen brutaal het initiatief tegen de lijstaanvoerder van de Turkse competitie en stond na het eerste kwart met 16-12 voor. Richting de rust kwam Karsiyaka steeds iets beter in hun spel.

Puntje-puntje

Het werd een echte puntje-puntje wedstrijd waarin de Turken aan het eind van het tweede kwart ook tot twee keer toe de voorsprong namen. Een benutte driepunter van Carrington Love namens Donar zorgde bij rust voor een gelijke tussenstand.

Elastiek knapt

In het derde kwart kwam Donar steeds nadrukkelijker aan het elastiek te hangen, maar de ploeg van coach Erik Braal bleef op wilskracht nog net in de wedstrrijd: 47-51. In het laatste kwart brak het dunne lijntje alsnog en moest Donar het hoofd buigen voor de gasten.

Blessure Dourisseau

Jason Dourisseau viel al snel in de wedstrijd uit met een blessure en kwam in het vervolg niet meer in actie. Topscorer aan de kant bij Donar was Shane Hammink met vijftien punten, Carrington Love was goed voor veertien punten.

