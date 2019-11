Braal: 'We gaan in onze thuiswedstrijd Spirou een pak slaag geven'

Hammink: 'Ik heb er het volste vertrouwen in dat we Spirou gaan kloppen'

Meest opvallende speler aan Donar-kant in het duel met Pinar Karsiyaka was Shane Hammink. Hij tekende voor vijftien punten, maar wilde hier niet bij stil staan.

'Dat telt niet als je verliest,' vertelt Hammink. 'Nu is deze ploeg een maatje te groot voor ons, maar ik denk dat wij ook op dit niveau kunnen komen. In het vierde kwart lopen zij weg, maken wij teveel fouten. We verspeelden de bal te vaak en dat wordt afgestraft.'

Winst tegen Spirou?

Hammink heeft er alle vertrouwen in dat de beslissende wedstrijd volgende week woensdag tegen Spirou gewonnen wordt. 'Als we dan net zo spelen als onze eerste drie kwarten vandaag komt het goed.'

Geen stunt

De guard had het geen stunt gevonden als Donar van Karsiyaka had gewonnen. 'Zo kijk ik er niet naar. Ik wil ze allemaal verslaan. Wij zijn in ontwikkeling als team en kunnen nog veel beter worden,' besluit Hammink.

Lang goed weerwerk

Coach Erik Braal had gezien dat zijn ploeg de Turken dertig minuten lang goed weerwerk kon bieden. 'Ook aan het begin van het vierde kwart nog met 50-53,' legt Braal uit. 'Dan krijgt Thomas Koenis een fout, hebben we een paar keer balverlies en loopt het verschil zo op naar tien punten. Toen konden we de energie niet meer opbrengen om terug te komen.'

Karsiyaka topploeg

Braal had gezien dat de gasten een echte topploeg waren. 'Respect ook voor hen. Ze hebben een goede coach, een serieus team. Mensen dachten dat ze het vandaag niet te serieus zouden nemen en het thuis wilden afmaken tegen Phoenix Brussels. Dat gebeurde niet, ze wilden zich meteen plaatsen.'

Op de goede weg

Toch vond de coach dat zijn team op de goede weg was. 'De eerste drie kwarten waren goed, verdedigend en aanvallend. Elke fout wordt afgestraft, daar moeten we van leren. Nu eerst zaterdag tegen Leiden en dan Spirou. Met het publiek achter ons moeten we hun een pak slaag geven en ons voor het vierde jaar op rij plaatsen voor de tweede groepsfase.'

Blessure Dourisseau

Braal ging ook nog even in op de blessure die Jason Dourisseau opliep. 'Hij kreeg een keihard knietje in zijn bovenbeen. Hij heeft daar nu een echte plek, kan nauwelijks lopen. Ik verwacht dat hij er tegen Leiden niet bij kan zijn,' aldus Braal.

