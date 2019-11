Lopend Vuur: Ik erger me aan verkeersdeelnemers die geen goede verlichting voeren

Groningen is meer dan een etmaal ondergedompeld in een laag mist. Wat op woensdagmorgen begon was op donderdagmorgen nog niet opgetrokken.

Op sommige momenten en plekken is het zicht slecht. In het verkeer kan dat voor gevaarlijke momenten zorgen. Bijvoorbeeld als de juiste verlichting niet wordt gebruikt.

Het komt bijvoorbeeld regelmatig voor dat achterlichten niet aan staan. De ANWB waarschuwt daarvoor. 'Veel mensen rijden in de dagverlichting. Die gaat vaak standaard aan. Maar daarbij is het niet automatisch zo dat het achterlicht ook brandt', zegt Jos van der Drift van de ANWB. ' Mist wordt door de sensoren niet herkend en dus gaat het dimlicht niet aan. Het resultaat is dat de auto van de achterkant niet zichtbaar is. Dit is niet alleen levensgevaarlijk, maar ook strafbaar'.

Mistlampen mogen ook niet in alle gevallen, zegt de ANWB. 'De mistlampen aan de voorkant mogen alleen aan als het zicht minder is dan tweehonderd meter. Is het zicht zelfs minder dan 50 meter? Dan mag mistachtericht worden gevoerd.'

Ook fietsers die in de mist zonder verlichting rijden kunnen voor ergernis zorgen.

