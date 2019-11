Overleg over cao basisonderwijs afgebroken

Onderhandelingen over een nieuwe cao voor het basisonderwijs zijn woensdagavond laat afgebroken. Daarom is er voorlopig geen akkoord te verwachten tussen vakbonden en werkgevers.

Dat meldt de Algemene Onderwijsbond (AOb). De bond is niet tevreden met een loonbod van de werkgevers van 'minder dan 3 procent'. 'De werkgevers lijken nog steeds niet te snappen dat het lerarentekort de grootste zorg is', aldus AOb-voorzitter Eugenie Stolk.

Begin deze maand was er nog een grote, landelijke staking in het basisonderwijs. Ook veel Groningse scholen hielden woensdag 6 novembert de deuren dicht. Dit ondanks dat het kabinet extra gekd bescikbaar stelde voor de onderwijssector.

Loonsverhoging blijft uit

De uitkomst van woensdag avond betekent dat de 150 miljoen euro, die onderwijsminister Arie Slob beschikbaar stelde, niet voor het einde van het jaar uitgekeerd kan worden aan het onderwijspersoneel. 'En dat een loonsverhoging uitblijft, terwijl die wel hard nodig is om het beroep aantrekkelijker te maken.'

Namens de werkgevers wil de PO-Raad het beschikbare geld toch bij de medewerkers uit het basisonderwijs krijgen. De organisatie gaat schoolbesturen vragen het geld uit te keren in de vorm van een eenmalige uitkering.

Liever akkoord gesloten

Wel had de PO-Raad liever een akkoord gesloten. 'Het personeel in het primair onderwijs had dan een structurele loonsverhoging ontvangen', aldus de organisatie, die vindt dat ze 'een goed bod had gedaan'. Ook hadden de werkgevers graag een akkoord gesloten over een 'verdere modernisering' van de cao.

Het loonbod is echter niet voldoende voor de bonden. 'Dit loonbod is zo laag dat het niet uit te leggen is aan de leraren en ondersteuners. Minder dan 3 procent, en dat in deze tijd. Dit is heel erg jammer', aldus Stolk.

