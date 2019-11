Jan Hendrik Heslinga debuteert met boek over pesten

Jan Hendrik Heslinga groeide op in Oost-Groningen en werd in zijn jeugd veel gepest. Met name toen hij in Winschoten naar school ging. Hij schreef er een boek over en sinds donderdag ligt het werk met de titel 'Pispaal' in de boekwinkel.

'Het was vrij heftig', vertelt Jan Hendrik, die vroeger Arjan werd genoemd. 'Een keer kreeg ik zelfs een peuk in mijn gezcht uitgedrukt. Ook kreeg ik eens een hoek en belandde in de bosjes.' Naar het anwtoord op de vraag waarom hij werd gepest blijft het gissen. 'Misschien omdat ik voor niemand aan de kant ging. Ook niet voor jongens die groter of sterker waren.'

Na te zijn gepest of mishandeld reageerde hij steevast met de opmerking: 'Is dit alles, jong?' Hij schreef de ellende van zich af en dat leverde een aardig boekwerk op.

Enthousiaste reacties

Op een feestje sprak hij er met iemand over en die reageerde 'Nou als jij zo'n heftig leven hebt gehad, wil ik er wel over lezen.' Heslinga zocht vervolgens contact met uitgevers. 'Ze reageerden enthousiast en adviseerden me om met één boek te beginnen.' Nadat een eerste werk online was verschenen, reageerde er weer een uitgever. En nu ligt het boek in de winkel.'

Eerste exemplaar

Donderdag wordt in Amersfoort het eerste exemplaar officieel overhandigd. De lancering is voor iedereen toegankelijk. Mensen die zich herkennen in het verhaal worden extra aangemoedigd om te komen. 'Als je me vertelt hoe jij jouw leed hebt weten om te buigen in succes, krijg je een gratis gesigneerd exemplaar', aldus Jan Hendrik Heslinga.