Het Pauperparadijs keert mogelijk terug naar Veenhuizen

Het Pauperparadijs is komende zomer mogelijk opnieuw te bewonderen in Veenhuizen (Foto: Reinder Smith/RTV Noord)

Theatervoorstelling Het Pauperparadijs is komende zomer mogelijk opnieuw te bewonderen in Veenhuizen. Dan moeten er voor het einde van het jaar alleen wel 20.000 kaarten verkocht zijn.

Dat maken regisseur Tom de Ket en Suzanna Jansen, de auteur van het boek waarop de voorstelling is gebaseerd, donderdag bekend.

'Bij 20.000 verkochte kaarten is het financiële risico voor stichting Het Pauperparadijs draagbaar', zegt het duo.

Maatschappij van Weldadigheid

Het Pauperparadijs vertelt het verhaal van tienduizenden weeskinderen en andere paupers die in de negentiende eeuw naar Veenhuizen kwamen. Daar werden ze heropgevoed in de Maatschappij van Weldadigheid.

Drie keer eerder

De voorstelling ging in juni 2016 in première op de binnenplaats van het Gevangenismuseum in Veenhuizen en trok in zes weken tijd ruim 40.000 bezoekers. Bij de tweede serie, een zomer later, stond de teller op 90.000 bezoekers. Nadien was het theaterstuk nog te zien in het Amsterdamse theater Carré.

Veel verzoeken

Sinds de voorstelling niet meer te zien is, wordt regisseur De Ket naar eigen zeggen bedolven onder de verzoeken.

'We krijgen veel reacties; mensen die het jammer vinden dat Het Pauperparadijs niet meer te zien is, die de voorstelling nogmaals willen zien of nog niet in de gelegenheid zijn geweest om te gaan. Het zou fantastisch zijn gehoor te kunnen geven aan hun verzoeken om de voorstelling terug te brengen, maar het moet wel kunnen.'

Volgens De Ket willen ondernemers hun steentje bijdragen aan de terugkeer van de voorstelling. 'Maar zonder het publiek en de gemeente kunnen we het niet realiseren.'

Kaartverkoop van start

De kaartverkoop voor de nieuwe reeks van vijftig voorstellingen begint vandaag. Mocht de voorstelling toch niet doorgaan, dan krijgt iedereen zijn geld terug.

De theatermakers hebben bij de gemeente Noordenveld een vergunning aangevraagd.

