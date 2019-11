ESD wil verder praten met provincie over uitstoot-vergunning

Woensdag besloot de provincie hiervoor geen vergunning te verlenen. Dit besluit kwam bij het bedrijf aan als een donderslag bij heldere hemel.

'Wij zijn totaal verrast, omdat we nog in gesprek zijn met de provincie. We hebben geïnformeerd naar de voorwaarden en richtlijnen van een vergunning. En we zitten nog in het proces om zo goed mogelijk een vergunning neer te zetten', aldus ESD-directeur Middel.

Teleurstellend

'Het bericht van woensdag was uiterst teleurstellend, maar ik hoop dat we de kans krijgen om onze aanvraag aan te mogen passen. Wij willen dat er een goede en gedegen vergunning komt. Als er zaken ontbreken of niet duidelijk zijn, hoor ik het graag van de provincie.'

Kankerverwekkend

Bij het productieproces van ESD-SIC komen sic-vezels vrij. Deze vezels zijn volgens de Gezondheidsraad en de GGD kankerverwekkend. De provincie verwijt ESD dat het te weinig informatie heeft gegeven over de mogelijkheid om de uitstoot te verminderen. 'Er is ons een keer om extra informatie gevraagd, maar we willen graag met de provincie om tafel om te kijken welke informatie nog nodig is.'

Dwangsommen

De provincie heeft dwangsommen tot maximaal 750.000 euro opgelegd als ESD door zou gaan met de uitstoot van de vezels. Door de aanvraag van de vergunning zijn die dwangsommen tijdelijk opgeschort, maar de provincie gaat nu onderzoeken of ze die dwangsommen mag opleggen. Daar wil Middel nog niet aan denken. 'Zover zijn we nog niet en laten we er vanuit gaan dat we nog de mogelijkheid krijgen om aanpassingen te mogen doen in de aanvraag', aldus de directeur van het chemiebedrijf.

