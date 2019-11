Mindervaliden niet genomineerd bij Sportgala: 'Dit doet mij gewoon zeer'

Waarom is er tijdens het Groninger Sportgala geen categorie voor mindervalide sporters? Dat vraagt fractie 50PLUS in Provinciale Staten zich af.

'Helaas hebben wij moeten constateren dat mindervalide sporters wel voorgedragen konden worden, maar dat er niemand uit deze groep gekozen is', zegt Statenlid Johan ten Hove.

De prijzen voor Groninger sporter, sportploeg en sporttalent van 2019 en de Provinciale Sportprijs (een oeuvreprijs) worden op 2 december uitgereikt in MartiniPlaza. Onder de genomineerden zijn Bauke Mollema, FC Groningen onder 17 en Jorinde van Klinken, maar geen mindervalide sporters.

Europese kampioenen

'Die groep is gewoon vergeten', denkt Ten Hove, die niet lang na hoeft te denken over mogelijke genomineerden.

'Ik kan zo een aantal sporters noemen. Neem Jop van der Laan, rolstoelrugbyspeler voor het Nederlands Elftal. Hij is dit jaar Europees kampioen geworden en gaat naar de Paralympics. Of denk aan de rolstoeldansers, die ook Europees kampioen zijn geworden.'

Door het ontbreken van de categorie, heeft 50PLUS besloten de uitreiking niet bij te wonen. 'Wij willen hiermee een signaal afgeven, zodat hier volgend jaar anders mee om wordt gegaan.'

Nergens op de website wordt het woord mindervalide of gehandicapte genoemd Gerda Boersema - sportmanager

'Compleet gemist'

Uit de hoek van de mindervalide sporters klinkt dezelfde kritiek. Gerda Boersema, manager van Jop van der Laan, werpt zich op als woordvoerder. Dat doet ze niet alleen voor haar eigen pupil, zegt ze.

'Ik gun het een ander net zo goed. Het gaat me erom dat deze groep compleet gemist is. Want ga maar na: nergens op de website wordt het woord mindervalide of gehandicapte genoemd.'

'Wel goed gezocht?'

Boersema heeft uitgebreid mailcontact gehad met de organisatie van het Sportgala. Ze kreeg te horen dat er niet voldoende gehandicapte kandidaten waren voor een eigen categorie.



Het doet mij gewoon zeer om niet meegenomen te worden Gerda Boersema - sportmanager

'Ze hadden er wel naar gezocht. Maar dan denk ik: heb je wel goed gekeken? Als je navraag doet bij Gehandicaptensport Nederland, had je meerdere Groningse namen gekregen. Sporters die 20 tot 24 uur per week trainen. Het doet mij gewoon zeer om niet meegenomen te worden.'



Ook zou het toevoegen van een extra categorie geld kosten, kreeg Boersema te horen. 'Ze hebben een jaar de tijd gehad om een sponsor te vinden. Ik denk dat ze daar niet eens naar gezocht hebben.'

Te weinig aanbod

De genomineerden voor de sportprijzen worden voorgedragen door de Sportprijscommissie. Volgens Cees Reitsma, één van de commissieleden, is er wel degelijk aan mindervaliden gedacht.



De echte top concentreert zich op andere plekken Cees Reitsma - commissielid

'We hadden twee manieren om ze te nomineren: in een eigen categorie met drie kandidaten of door ze aan de categorie valide sporters toe te voegen. Voor dat eerste was het aanbod te klein. Er zijn uiteraard Groningse gehandicapte sporters die veel tijd in hun sport steken, maar we hebben niet veel A-sporters bij NOC*NSF. De echte top concentreert zich op andere plekken.'

Gestemd over gehandicapte sporter

De commissie vond wel één sporter, die mogelijk aan het rijtje met genomineerde valide sporters toegevoegd kon worden. Daarover is gestemd, vertelt Reitsma. Vermoedelijk ging het om Jop van der Laan, maar dat wil Reitsma niet bevestigen.

'De stemming was bepaald niet unaniem, maar uiteindelijk hebben we het niet gedaan. Ook omdat die persoon volgend jaar naar de Paralympics gaat en de kans groot is dat hij dan genomineerd wordt.'

Het combineren van mindervalide met valide sporters, vindt Boersema sowieso een slecht plan. 'Dan moeten gehandicapten het opnemen tegen iemand als Bauke Mollema. Geef ze een eigen categorie en daarmee de aandacht die ze verdienen.'

Criteria bijstellen

Voor de toekomst wil Reitsma de organisatie vanuit de Sportprijscommissie adviseren na te denken over een eigen categorie.

'We zijn er zeker niet blind voor. Je zou de criteria naar beneden kunnen bijstellen, om toch tot meer nominaties te komen. Dan wordt het een breedtesportcategorie. Daar gaan wij als commissie echter niet over.'

De provincie Groningen komt, als een van de organiserende partijen, later nog met een reactie.