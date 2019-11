Rel over provinciale sportprijs voor Arjen Robben

Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

'Verrassend en niet correct'

Het zou de derde keer zijn dat Robben deze prijs krijgt. Eerder kreeg hij hem al in 2003 en in 2014. De Sportprijscommissie die in opdracht van de provincie de voordrachten doet, had de familie Robben al over de prijs geïnformeerd. Maar de provincie heeft de commissie intussen laten weten dat de voordracht 'verrassend en niet correct' is.

Nieuwe kandidaat?

Uit een interne mail blijkt dat de commissie het op haar beurt 'onwenselijk en onhaalbaar' vindt om met een nieuwe kandidaat op de proppen te komen. Het zou een 'mindere' nominatie opleveren en negatieve publiciteit, zeker nu de familie Robben al is ingelicht.

Unaniem

Provincie en commissie zijn nog in gesprek over de kwestie. Het is mogelijk dat de Sportprijscommissie de opdracht voor het nomineren van sporters teruggeeft, vooral omdat de nominatie van Robben unaniem was.