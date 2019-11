Justitie eist celstraffen voor productie en opslag illegale tabak

Het Openbaar Ministerie eist tegen een 40-jarige Hoogkerker anderhalf jaar cel voor de productie en het bezit van illegale waterpijptabak en sigaretten. Een 34-jarige medeverdachte zonder woon- of verblijfplaats moet, als het aan justitie ligt, acht maanden zitten.

Beide mannen werden op 15 augustus vorig jaar aangehouden bij een woning in Hoogkerk-Zuid. Buurtbewoners hadden bij de politie geklaagd over een weeïge lucht rondom de woning van de man. Zij vermoedden dat in het huis hennep werd geteeld.

Tabak

De politie hield de mannen aan terwijl zij blauwe vaten op een aanhanger laadden. In de woning van de Hoogkerker vond de politie 2.825 sigaretten, 1.069 kilo waterpijptabak en 64 kilo rooktabak. Ook werden grondstoffen voor de tabaksproductie gevonden, evenals vervalst verpakkingsmateriaal.

Er lag ook een lading waterpijptabak in de woning van de moeder van de 40-jarige Hoogkerker. 'Ik wist niet waar ik het anders kon opslaan', zei de man.

Accijnsfraude en valsheid in geschrifte

Alleen hij verscheen voor de rechtbank in Zwolle. De medeverdachte was in geen velden of wegen te bekennen.

Beiden hadden na de aanhouding geen contact meer met elkaar gehad, zei de Hoogkerker. Het duo werd aangeklaagd voor accijnsfraude en valsheid in geschrifte.

Opnieuw opgepakt

De 40-jarige Hoogkerker werd afgelopen weekend opnieuw opgepakt. Deze keer had de man 77,5 kilo waterpijptabak, 25 kilo rooktabak en 198 kilo aan sigaretten, waarvoor geen accijns was betaald, in zijn auto liggen.

De man was volgens de officier van justitie na zijn aanhouding in Groningen doorgegaan met de handel in onveraccijnsde tabak.

Miljoenen euro's

Waterpijptabak is een product dat zonder vergunning en accijnsafdracht niet mag worden geproduceerd of op voorraad worden gelegd.

Volgens de officier loopt de fiscus door de illegale tabaksproductie- en handel honderden miljoenen euro's mis. Het heeft een ondermijnend effect op het anti-rookbeleid van de Nederlandse overheid.

Crimineel geld

Niet alleen wordt de schatkist ernstig benadeeld, zei de officier. Met de handel worden ook vermogens opgebouwd voor andere vormen van criminaliteit en terrorisme.

Daarbij komt dat niet bekend is hoe er precies wordt geproduceerd en dat er mogelijk stoffen worden gebruikt die een gevaar zijn voor de volksgezondheid.

Slachtoffer

De Hoogkerker voelde zich slachtoffer in dit geheel. De medeverdachte was de producent, hij zou slechts - onder druk - zijn woning beschikbaar hebben gesteld.

'De man is gevaarlijk. Ik werkte mee in de hoop dat hij snel uit mijn woning zou verdwijnen', zei de Hoogkerker tegen de rechters. De officier geloofde dit niet. Zeker niet nu hij opnieuw is aangehouden met illegale tabaksproducten.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.