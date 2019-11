Provincie: wij gunnen Robben de sportprijs van harte

Dat zegt provinciewoordvoerder André Westra in reactie op berichtgeving over een rel tussen de provincie en de Sportprijscommissie.

'Storm in een glas water'

De commissie had Arjen Robben voorgedragen voor de Provinciale Sportprijs 2019. Het zou de derde keer zijn dat de Bedumer deze prijs krijgt, eerder gebeurde dat in 2003 en 2014. De provincie zou de kandidatuur daarom 'verrassend en niet correct' genoemd hebben.

Maar volgens provinciewoordvoerder André Westra is het allemaal storm in een glas water. 'Wij zijn zeker niet van plan dit tegen te houden. We gunnen Arjen Robben de prijs van harte. De ophef die is ontstaan, betreuren we zeer.'

Evalueren

Dat neemt niet weg dat de provincie met de Sportprijscommissie om tafel wil. Westra: 'Wat we hebben gezegd is dat we het vreemd vinden dat iemand de prijs voor de derde keer krijgt. Er zijn andere sporters die er ook voor in aanmerking kunnen komen. Dus we willen evalueren en kijken of we in de toekomst een andere richting op moeten.'

