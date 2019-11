'Het gaat goed met de otter, maar het kan altijd beter'

Het aantal otters in onze regio blijft toenemen. In de winter van 2018/2019 werden in natuurgebied De Onlanden elf stuks geteld, terwijl dat vorig jaar nog acht waren. In het Zuidlaardermeergebied werden vier otters geteld, waarvan waarschijnlijk twee Duitse 'immigranten'.

Dat blijkt uit cijfers van de Zoogdiervereniging en de Wageningen Universiteit in Nature Today. Landelijk werden de afgelopen winter 360 otters geteld. In dezelfde periode het jaar ervoor waren dat er 275.

Herintroductieprogramma

De otter was in 1988 in Nederland uitgestorven. In 2002 is gestart met een herintroductieprogramma en dat blijkt succesvol. De otters verspreiden zich ook steeds meer over het land. In onze regio komen ze vooral voor in het Zuidlaardermeergebied en De Onlanden, maar ook in het Lauwersmeergebied.

De onderzoekers spreken in hun rapport van een relatief sterke toename van het aantal otters in Groningen, maar dat komt vooral doordat een aantal otters dit jaar aan de Groningse kant van De Onlanden is waargenomen, en niet aan de Drentse kant. Ook doken er dus een aantal nieuwe otters op rond het Zuidlaardermeer.

A28 ertussen

'Het probleem is wel dat otters vanuit De Onlanden moeilijk naar het Zuidlaardermeergebied kunnen komen, omdat de A28 ertussen zit', zegt secretaris Wim van Boekel van Stichting Natuurbelang De Onlanden.

'In het verleden zijn daardoor al veel otters doodgereden. De nieuwe otters moeten dus uit Duitsland komen. Maar voordat ze dan bij het Zuidlaardermeer zijn, ben je als otter wel even onderweg', grapt hij.

Otter gaat Groningen veroveren

De meeste otters houden zich op in Overijssel, Friesland, Flevoland en Drenthe. In Groningen (10 levende exemplaren geteld) komen ze wat minder voor, maar Van Boekel gaat er wel vanuit dat de otter ook onze provincie gaat veroveren: 'De aanpak van water in Groningen is goed.'

Hij wijst op de ontwikkeling van natuurgebieden als 't Roegwold en op het aanleggen van faunapassages. Zo is er vorige maand een nieuwe tunnel onder de A7 bij Scharmer aangelegd, die moet zorgen voor het verbinden van 't Roegwold met het Zuidlaardermeergebied.

'Misschien zitten er ook wel meer otters in Groningen dan we denken, en wordt er bijvoorbeeld in 't Roegwold te weinig gekeken naar sporen van otters', stelt Van Boekel.

Doodgereden

Het aantal beesten dat wordt doodgereden blijft echter wel hoog. 'Eenderde van de populatie wordt doodgereden, dat is wel een van de grote zorgen van het programma. Er hoeft maar dít te gebeuren, of de populatie is ineens weer verdwenen.'

Van Boekel pleit behalve voor de aanleg van faunapassages voor meer maatregelen om de otterpopulatie veilig te stellen. 'Het gaat goed, maar het kan altijd beter', meent hij.

