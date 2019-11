Man die buurman in arm stak moet mogelijk de cel in

Van de straf moeten negen maanden voorwaardelijk zijn.

De verdachte zou medio 2017 een (nep)wapen hebben gericht op zijn buurman, het latere slachtoffer. Bijna anderhalf jaar later, op 9 november, stak hij hetzelfde slachtoffer met een mes in diens onderarm.

Sleutelbos met uitklapbaar mes

De buurmannen leefden al langer in onmin met elkaar. In juni 2017 escaleerde het tussen hen. Dat gebeurde op straat, in de wijk De Wijert. De verdachte richtte het wapen op het slachtoffer. Die had een ploertendoder getoond.

Anderhalf jaar later liep het slachtoffer met zijn hond, toen hij oog in oog met de Stadjer kwam te staan. Opnieuw liep het tussen de mannen uit de hand.



De hond van het slachtoffer zou de verdachte hebben aangevallen en gebeten. De Stadjer pakte een sleutelbos met een uitklapbaar mesje uit zijn zak. Hij stak daarmee in op de arm van het slachtoffer en gooide daarna de sleutelbos weg. Het slachtoffer moest met spoed naar het ziekenhuis.

Kogelwerend vest en handboeien

De politie kon de Stadjer snel aanhouden. Die had zich op allerlei manieren bewapend, bleek tijdens een huiszoeking. Agenten stuitten op een kogelwerend vest, handboeien, en (nep)wapens. 'Verzameling', verklaarde de Stadjer. Hij beroept zich op noodweer. Maar daar is volgens de officier geen sprake van. 'Zeker niet als je het wapen snel weggooit.'

[Quote:Officier van justitie - Zijn empathie met het slachtoffer is namaak]

'Empathie is namaak'

De officier vindt het kwalijk dat de man alle schuld buiten zichzelf legt. Volgens deskundigen vertoont de man anti-sociale trekken en neemt hij geen verantwoordelijkheid voor zijn daden. 'Zijn empathie met het slachtoffer is namaak', zei de officier.

Mocht de rechtbank de eis van de officier volgen, dan moet de Stadjer netto zeven maanden brommen. De overige negen maanden blijven dan voor hem op de plank liggen. 'Maar niet vrijblijvend', stelde de officier. Hij wil naast de straf een locatie- en een contactverbod voor de Stadjer, en een proeftijd van drie jaar.

'De wereld is vol gekken'

De Stadjer is een bekende van justitie, maar ook het 29-jarige slachtoffer gaat niet vrijuit. Hij werd eerder veroordeeld voor het bezit van een ploertendoder en pepperspray.

'Ik heb mijn les geleerd', las hij voor uit zijn slachtofferverklaring. 'Ik negeerde de verdachte, maar de wereld is vol gekken, dat blijkt wel.' Zijn hond had tegen de verdachte willen opspringen. 'Van een aanval door het dier was geen sprake.'

Het slachtoffer moest twee operaties aan zijn arm ondergaan. Hij kan zijn vingers moeilijk bewegen. Het letsel is mogelijk blijvend.

Hij claimt ruim 11.000 euro aan schadevergoeding.

De rechtbank doet op 5 december uitspraak.