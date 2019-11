Coalitiepartijen in Staten spreken zich uit: 'ESD moet doen wat nodig is'

'Een ondernemer moet voldoen aan de vergunningen', zegt fractievoorzitter Hendri Meendering van GroenLinks. 'Op dit moment worden er stoffen uitgestoten waar geen vergunning voor is. Dat zul je moeten vergunnen, maar dat lukt niet op dit moment. Dat betekent dat het bedrijf nu activiteiten zonder vergunning uitvoert en dat is niet wenselijk.'

Sluiting ESD?

'Dat zou kunnen betekenen dat je tot sluiting overgaat en dan zul je met een oplossing moeten komen voor het personeel', erkent Meendering. 'De mensen moeten dan van baan naar baan worden begeleid.'

Zover willen coalitiepartners VVD en CDA nog niet gaan. 'Wij vinden dat er een goede balans tussen veiligheid en werkgelegenheid moet zijn', geeft CDA-voorman Robert de Wit aan.

Om tafel

'Het is onderwerp van gesprek bij de collegepartijen inderdaad', zegt de CDA'er. 'Wij zijn van mening dat je als provincie met ESD in gesprek moet blijven om hier mogelijk uit te komen. Veiligheid staat uiteraard voorop, maar we moeten de poort nog niet sluiten.'

Nico Bakker (VVD) uit zich in dergelijke bewoordingen. 'Sluiting? Zover is het nog niet', vindt hij. 'Wij waren wel verrast door dit besluit. Wij gingen er een beetje vanuit dat het allemaal wel liep. Er wordt nu wel gezegd dat ESD onvoldoende gegevens heeft aangeleverd. In onze optiek ga je dan als provincie met het bedrijf om tafel om te kijken wat er wel moet gebeuren. Dan kun je een goede afweging maken: verleen je als provincie een vergunning of niet?'

Mogelijk kankerverwekkend

Fredric Geijtenbeek, fractieleider van de ChristenUnie: 'Het mooiste is wanneer beide kan, en werkgelegenheid behouden en de veiligheid garanderen.' Of de bal bij ESD ligt? 'Zij moeten wel doen wat nodig is om de juiste vergunningen te krijgen.'

Die mening is Peter Gerrits (D66) ook toegedaan. 'Dit is al een behoorlijke tijd aan de gang. ESD zorgt voor uitstoot die mogelijk kankerverwekkend is. Het bedrijf heeft onvoldoende duidelijk gemaakt wat het aan de uitstoot van de vezels wil doen. De werkgelegenheid is belangrijk en zorgt voor een lastige afweging, maar uiteindelijk staat de veiligheid voorop.'

De fractievoorzitter van coalitiepartij PvdA was niet bereikbaar voor commentaar.

