Plannen voor nieuwe beachclub bij Paterswoldsemeer: 'Het zand komt per schip uit Aruba'

'Het betekent welkom. Het is Papiaments, hè', zegt Henk van Meekeren, eigenaar van het nu nog braakliggende terrein.

Hij nam het stuk grond van twee hectare eerder dit jaar over van een investeerder. Voor welk bedrag? Dat houdt hij liever geheim. Het ligt in ieder geval tussen Paviljoen van de Dame en Restaurant de Twee Provinciën, aan het zuidwestelijke deel van het meer.

Hoe het terrein er nu bij ligt, en hoe het er over twee jaar uit moet zien.



Als we de plaatjes mogen geloven wordt het een stukje Ibiza in Paterswolde. Een steiger van tientallen meters in het water, een buitenterras met 1500 stoelen, een boothuis en een zwemgedeelte: Van Meekeren denkt groots. 'Ik ga ook een strand aanleggen. Het zand laat ik per schip overkomen uit Aruba. Mensen hoeven straks niet meer naar Saint-Tropez.'

Op een aangrenzend stuk grond komen op termijn vakantiewoningen. 'Maar dat is fase twee.'

Ik huur gewoon de beste mensen in. Ik wil zelf niets hoeven doen, ja Henk van Meekeren - ondernemer

Het eureka-moment

De ondernemer kreeg het idee toen hij een andere strandtent aan het Paterswoldsemeer bezocht. 'Ik wilde gewoon wat drinken, maar vond het al snel véél te lang duren. Toen dacht ik: dit kan ik beter.'

Ervaring in de horeca heeft hij (nog) niet. De geboren Stadjer houdt zich normaal gesproken bezig met de in- en verkoop van rijplaten en handel in vastgoed. BonBini wordt zijn eerste eigen project. Hij denkt er over na om het horecawerk uit te besteden. 'Ik huur gewoon de beste mensen in. Ik heb al een sterrenkok gevonden. Ik wil zelf niets hoeven doen, ja.'

Informatieavond

Omwonenden zijn als eerste bijgepraat over de plannen. Vorige week donderdag was er in het nabijgelegen Familiehotel een informatieavond. De aanwezigen werden naar eigen zeggen met drankjes en kroketten ontvangen.

Ongeveer 50 mensen kwamen opdagen, onder wie ondernemers en medewerkers van omliggende horecazaken. Bij een aantal buurtbewoners viel vooraf een brochure van tientallen pagina's op de deurmat.

De plannen komen op mij erg naïef over Henk Sol - omwonende

Gemengde reacties

'Ik ben niet zo te spreken over de plannen', zegt Henk Sol, die ook de avond bijwoonde. Hij woont aan de Woldweg, op zo'n 150 meter afstand van de toekomstige strandtent.

'De plannen komen op mij erg naïef over', vertelt hij. 'Er werden veel vragen gesteld over de mogelijke geluidsoverlast, maar daar werd niet echt antwoord op gegeven. Het werd vooral een beetje weggewuifd.'

Een vragenrondje in de buurt levert gemengde reacties op. 'Het is een gelikte folder. Wat moet ik er van zeggen?', zegt een bewoner die verder niet met naam genoemd wil worden. 'Het zorgt wel voor meer reuring. Het enige bezwaar is natuurlijk geluidsoverlast, maar daar maak ik me niet zo'n zorgen over.'

In een appartement aan de Groningerweg, op enkele tientallen meters afstand van waar BonBini moet komen, woont Deddo Houwen. Hij kijkt uit op de parkeerplaats van het Familiehotel.

Ik houd zelf ook niet van herrie Henk van Meekeren - ondernemer

Houwen is verbaasd dat er nog een horecagelegenheid bijkomt in het al overvolle horecalandschap. 'Dit is een van de laatste stukjes ongerepte natuur rondom het meer, dat nog niet is volgebouwd. En dat gaat nu verloren aan weer een strandtent.'

'Ik snap dat ze zorgen hebben', zegt Van Meekeren. 'Het is alleen niet de bedoeling dat er de hele dag harde muziek wordt gedraaid. Ik houd zelf ook niet van herrie. Het wordt eerder een lounge-gebeuren.'

Voor concurrentie zijn wij niet bang Immogen Westerhof - horecaondernemer

'Aanbod groeit'

Vrezen de omliggende horecazaken niet voor nóg meer concurrentie? 'Het is iets heel anders dan dat wij doen', zegt Immogen Westerhof. Sinds drie jaar runt ze samen met haar man Paviljoen van de Dame.

'Dus, nee. Voor concurrentie zijn wij niet bang.' Het aanbod wordt juist veel diverser, verklaart ze. 'Straks is er hier voor ieder wat wils.'

Dick Postma, manager van het aangrenzende Fletcher Familiehotel, beaamt dit. 'Voor ons is het ook goed. Ik heb begrepen dat er geen avondexploitatie komt, dus klanten kunnen daar straks overdag naar het strand en 's avonds terug naar het hotel.'

'Er wordt weleens gezegd: het wordt wel wat veel rondom het meer', vervolgt hij. 'Maar dat is het probleem niet. Zolang het allemaal maar niet op elkaar gaat lijken.'

En de buren van Restaurant De Twee Provinciën? 'Ik gun hem het allerbeste. Maar ik heb wel zoiets van: nóg eentje?', zegt bedrijfsleider Marcel de Vries. Toen hij vijf jaar geleden begon, waren er rondom het meer rond de 800 zitplaatsen. Inmiddels ligt dat aantal in de 4000. 'Ik vraag me echt af of hier wel vraag naar is.'

Voorstadium

De plannen voor de strandtent zijn nog prematuur. Voordat er ook maar een steen gelegd kan worden, moet ecologisch onderzoek aantonen wat voor beschermde diersoorten in het gebied leven. Het bouwplan moet hier op worden afgestemd.

Het stuk land viel eerder onder het Familiehotel. In het bestemmingsplan is horeca vastgelegd. Een vergunning hiervoor moet nog worden aangevraagd bij de gemeente Groningen. Daar waren de plannen tot op heden niet bekend.

'Dat gebeurt vast in een later stadium', zegt Jasper Hortensius van de gemeente. Hij krijgt alle aanvragen onder zijn neus en zet uiteindelijk zijn handtekening, of niet. 'Ik gok dat alles in één keer bij ons wordt ingediend.'

In mijn hoofd is alles al klip-en-klaar Henk van Meekeren - ondernemer

Om een beter beeld te krijgen van de ruimte op het terrein, snoeide de eigenaar begin deze week al wat overwoekerde planten weg, zo vertelt hij. 'Er is daar jaren niemand gekomen. Het gras stond wel tweeënhalve meter hoog.'

'Dat is op zich niet verboden', zegt Hortensius. 'Zolang er maar geen bomen worden gekapt. Daar is namelijk een omgevingsvergunning voor nodig.'

Er moet dus nog heel wat gebeuren voordat er Arubaans zand aan de oevers van het Paterswoldsemeer ligt. 'Maar in mijn hoofd is alles al klip-en-klaar', zegt Van Meekeren.

Op papier is dat ook het geval. Het Groningse architectenbureau Urban Climate Architects gaf de eerste vormen aan de strandtent. Het bureau schiep ook het gestroomlijnde glazen pand van Paviljoen van de Dame, de buurvrouw.

De eigenaar verwacht dat hij in het najaar van 2020 kan beginnen met bouwen. In mei 2021 moet de strandtent klaar zijn.

