Verhaal over gruwelmoord op dochter moet gevangenen tot inkeer brengen

'Gedetineerden en slachtoffers zouden vaker met elkaar in gesprek moeten gaan', dat zegt herstelconsulent Jojanneke van der Molen van de penitentiaire inrichting in Ter Apel.

Het is deze week de week van het zogenaamde 'herstelrecht'. Er is daarom in de PI van Ter Apel extra aandacht voor de nabestaanden en slachtoffers van misdrijven.

Met 36 messteken vermoord

Herstelrecht is de tegenhanger van het strafrecht. Bij strafrecht staat de dader centraal en gaat het om straffen. Bij het herstelrecht krijgt het slachtoffer een grotere rol en wordt geprobeerd de dader en het slachtoffer dichter bij elkaar te brengen en meer begrip te kweken.

De PI Ter Apel heeft daarom nabestaande Jacques Beemsterboer uitgenodigd. Zijn dochter is in 2006 op gruwelijke wijze vermoord. Hij doet zijn verhaal bij de gedetineerden van de gevangenis.

'Het heeft mij helemaal in tranen gezet', vertelt een gedetineerde achteraf. 'Het is een brute moord. Zijn dochter is afgemaakt met 36 messteken.'

Slechter door gevangenisstraf

Een andere gedetineerde vertelt: 'Ik heb ervan geleerd dat je kwaad niet met kwaad hoeft te bestrijden. Het kan toch: mensen vergeven. In de tijd waarin we leven, vergeven we weinig en daardoor krijg je wraakacties. Ik hoop dat er echt volgers komen die dat gaan overnemen zodat we toch wel anders met elkaar kunnen leven.'

Medewerkers van de PI in Ter Apel krijgen ook het verhaal van Jacques Beemsterboer te horen. Volgens Jojanneke van der Molen is dat belangrijk: 'Van een gewone gevangenisstraf word je niet beter. Sterker nog: je komt er soms slechter uit.'

Weg van het negatieve

'Binnen de organisatie is het een steeds belangrijker thema. Daarom ben ik hier vorig jaar ook gestart om te kijken hoe we beter herstelgericht kunnen werken', vertelt ze.

Voor deze gedetineerden lijkt de aanpak te werken. 'Door een kleine fout ben ik weer ontspoord. Na deze workshop wil ik helemaal van het negatieve weg zijn. Alles wat voor mij komt moet positief zijn en alles wat negatief is moet in de prullenbak', zo zegt hij.