Twee jaar cel geëist tegen Stadjers die man gebroken kaak schopten

De drie waren in mei met elkaar op stap in Groningen en hadden flink gedronken. Na verloop van tijd kregen ze 'gedoe over vrouwen'. In de Gelkingestraat liep het uit de hand.

Telefoon stelen

De Groningers van 30 en 38 schopten en sloegen het slachtoffer. Hij liep een dubbele kaakbreuk op, gebroken tanden en een gescheurde lip. Toen hij op de grond lag, gingen de mannen er met zijn telefoon vandoor.

Live op camerabeelden

De politie in de meldkamer zag het live gebeuren met behulp van bewakingscamera's in het uitgaansgebied. Agenten werden naar de plaats van de mishandeling gestuurd. Even verderop in het Hoogstraatje werden de verdachten aangehouden. De 38-jarige verdachte had de telefoon van het slachtoffer op zak.

De mannen zeggen zich weinig te herinneren van die avond. Ze hadden twee flessen whiskey gedronken.

Beide verdachten zitten nog in de proeftijd van eerdere veroordelingen. De 30-jarige was eerder veroordeeld wegens openlijke geweldpleging. Ook heeft hij in het verleden in de cel gezeten vanwege poging tot doodslag. De 38-jarige heeft een reeks winkeldiefstallen op zijn kerfstok.

Depressief

De advocaat van het slachtoffer eist een schadevergoeding van 3000 euro. Het slachtoffer deed na afloop van de mishandeling een poging zichzelf van het leven te beroven. Hij was angstig en depressief geworden.

De rechter doet over twee weken uitspraak.