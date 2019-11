Rechters mogelijk op bezoek in tbs-kliniek bij weigerende overvaller

In 2015 overviel de Russische overvaller de Jumbo aan het Linnaeusplein in de Oosterparkwijk in Groningen. Hij bedreigde twee caissières. De man werd veroordeeld tot zes maanden cel met tbs. Hij leed aan ernstige stoornissen.

Verlengen van tbs

In de rechtbank zou donderdag worden besproken of de tbs van de man met twee jaar wordt verlengd. Volgens de wet is het verplicht dat de tbs'er daarbij aanwezig is. Omdat de man weigerde, kon dat niet doorgaan.

Er is nog geen datum geprikt waarop de rechter naar de tbs-kliniek gaat. Wanneer dat plaatsvindt, gebeurt het in een 'veilige omgeving'. De 28-jarige man is ongewenst verklaard in Nederland. Russische autoriteiten buigen zich over de vraag of ze hem in Rusland gaan aannemen.

